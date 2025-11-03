Afirman que Juanita Tinelli apuntó contra Gustavo Scaglione, dueño de Telefe, tras la amenaza

En Intrusos dieron a conocer una fuerte información que involucra al nuevo dueño del canal de la familia.

Escándalo por la denuncia de la hija del comunicador. Fotos: Instagram/ @juanittinelli1 / Telefe.

El escándalo por la amenaza a Juanita Tinelli sigue creciendo con el correr de las horas y en Intrusos dieron a conocer una bomba que involucra a Gustavo Scaglione, el flamante dueño de Telefe. Fue Rodrigo Lussich quien dio a conocer la noticia y generó impacto.

Todo esto según lo expresado en Intrusos, está expuesto en la denuncia que radicó Juanita Tinelli en la Justicia. El número que la contactó era oculto y tras confirmarle que se encontraba hablando con la hija del conductor, le confirmó su nombre algo que impactó fuertemente en los medios de comunicación.

Afirman que Juanita Tinelli denunció a Gustavo Scaglione, dueño de Telefe Afirman que Juanita Tinelli denunció Gustavo Scaglione, dueño de Telefe, por la amenaza que recibió "El hombre me contestó 'soy Gustavo Scaglione', tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'", expresó la hija de Marcelo y esto se encuentra en la causa que tiene en poder el fiscal.