Afirman que Juanita Tinelli apuntó contra Gustavo Scaglione, dueño de Telefe, tras la amenaza
En Intrusos dieron a conocer una fuerte información que involucra al nuevo dueño del canal de la familia.
El escándalo por la amenaza a Juanita Tinelli sigue creciendo con el correr de las horas y en Intrusos dieron a conocer una bomba que involucra a Gustavo Scaglione, el flamante dueño de Telefe. Fue Rodrigo Lussich quien dio a conocer la noticia y generó impacto.
Todo esto según lo expresado en Intrusos, está expuesto en la denuncia que radicó Juanita Tinelli en la Justicia. El número que la contactó era oculto y tras confirmarle que se encontraba hablando con la hija del conductor, le confirmó su nombre algo que impactó fuertemente en los medios de comunicación.
Te Podría Interesar
Afirman que Juanita Tinelli denunció a Gustavo Scaglione, dueño de Telefe
"El hombre me contestó 'soy Gustavo Scaglione', tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'", expresó la hija de Marcelo y esto se encuentra en la causa que tiene en poder el fiscal.
La polémica sigue creciendo con el correr de las horas y todo el entorno de Marcelo se encuentra tomando precauciones. En Puro Show (El Trece) revelaron que Guillermina Valdés tomaría medidas de seguridad para proteger a su hijo.