La hija de Marcelo Tinelli realizó un fuerte comunicado y Laura Ubfal decidió compartir nuevos datos sobre lo ocurrido.

En los últimos días, salió a la luz que Juanita Tinelli fue víctima de una amenaza de muerte y es por este motivo que decidió compartir un fuerte comunicado en sus redes sociales. La joven se encuentra con botón anitpánico y en las últimas horas Laura Ubfal contó más detalles.

"El jueves, Juanita recibe una amenaza en su celular y alerta a sus padres, Marcelo y Paula Robles. Van a hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal y le dan un botón antipánico", comenzó contando la panelista de Infama (América) sobre esta fuerte amenaza que conmocionó a toda la familia.

Según la periodista, la investigación ya se encuentra en marcha y decidió contar las últimas novedades que le llegaron: " Fue de una persona conocida, alguien muy cercano al entorno. No pueden creerlo. Juana se lo contó a su familia. Ella intuye, sabe quién es".

Revelaron fuertes detalles sobre la amenaza de muerte a Juanita Tinelli Amenaza a Juanita Tinelli: revelaron estremecedores detalles y crece la preocupación También, subrayó que el operativo de seguridad será muy amplio y protegerá a toda la familia del conductor, según lo expresado por la comunicadora. Lo cierto es que claramente el círculo familiar se encuentra en alerta tras lo sucedido.