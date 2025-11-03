Amenaza a Juanita Tinelli: revelaron estremecedores detalles y crece la preocupación
La hija de Marcelo Tinelli realizó un fuerte comunicado y Laura Ubfal decidió compartir nuevos datos sobre lo ocurrido.
En los últimos días, salió a la luz que Juanita Tinelli fue víctima de una amenaza de muerte y es por este motivo que decidió compartir un fuerte comunicado en sus redes sociales. La joven se encuentra con botón anitpánico y en las últimas horas Laura Ubfal contó más detalles.
"El jueves, Juanita recibe una amenaza en su celular y alerta a sus padres, Marcelo y Paula Robles. Van a hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal y le dan un botón antipánico", comenzó contando la panelista de Infama (América) sobre esta fuerte amenaza que conmocionó a toda la familia.
Te Podría Interesar
Según la periodista, la investigación ya se encuentra en marcha y decidió contar las últimas novedades que le llegaron: " Fue de una persona conocida, alguien muy cercano al entorno. No pueden creerlo. Juana se lo contó a su familia. Ella intuye, sabe quién es".
Revelaron fuertes detalles sobre la amenaza de muerte a Juanita Tinelli
También, subrayó que el operativo de seguridad será muy amplio y protegerá a toda la familia del conductor, según lo expresado por la comunicadora. Lo cierto es que claramente el círculo familiar se encuentra en alerta tras lo sucedido.
Marcelo se expresó en sus redes sociales y dejó en claro que "Se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".