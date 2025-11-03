La drástica decisión que tomaría Guillermina Valdés tras la amenaza a la hija de Marcelo Tinelli
El entorno del conductor se encuentra totalmente asustado y revelaron en Puro Show una información que incluye a Guillermina Valdés.
El entorno de Marcelo Tinelli se encuentra muy preocupado luego de la amenaza que recibió Juanita Tinelli y que fue el motivo por el cual decidió compartir un fuerte comunicado en donde además apunta contra su propio padre. En medio de todo esto, revelaron la decisión que tomaría Guillermina Valdés en las próximas horas.
En la mañana del lunes dieron a conocer finalmente los detalles de esa terrorífica llamada que alertó a la hija del conductor: "La persona que la amenaza le dice 'vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho'", contó Mauro Szeta en América.
Te Podría Interesar
La fuerte decisión que tomaría Guillermina Valdés tras la amenaza a Juanita Tinelli
Mientras que en Puro Show (El Trece) hablaron sobre la situación y finalmente revelaron lo que piensa hacer la expareja del conductor: "Me dicen del entorno de Guillermina Valdés que ella tomaría medidas de seguridad respecto a su hijo menor Lolo".
Marcelo Tinelli expresó en sus redes sociales un fuerte comunicado y en el mismo aclaró que "se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".
El fuerte comunicado que compartió Juanita Tinelli tras la amenaza
Juanita Tinelli sorprendió a todos durante el fin de semana luego de publicar un fuerte comunicado tras la noticia de la amenaza que recibió mediante una llamada. La hija del aclamado conductor expresó que "durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo".
"Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé", expresó en otra parte del escrito.
En el tercer párrafo subrayó: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente".