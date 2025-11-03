El entorno del conductor se encuentra totalmente asustado y revelaron en Puro Show una información que incluye a Guillermina Valdés.

El entorno de Marcelo Tinelli se encuentra muy preocupado luego de la amenaza que recibió Juanita Tinelli y que fue el motivo por el cual decidió compartir un fuerte comunicado en donde además apunta contra su propio padre. En medio de todo esto, revelaron la decisión que tomaría Guillermina Valdés en las próximas horas.

En la mañana del lunes dieron a conocer finalmente los detalles de esa terrorífica llamada que alertó a la hija del conductor: "La persona que la amenaza le dice 'vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho'", contó Mauro Szeta en América.

La fuerte decisión que tomaría Guillermina Valdés tras la amenaza a Juanita Tinelli La drástica decisión que tomaría Guillermina Valdés tras la amenaza a la hija de Marcelo Tinelli Mientras que en Puro Show (El Trece) hablaron sobre la situación y finalmente revelaron lo que piensa hacer la expareja del conductor: "Me dicen del entorno de Guillermina Valdés que ella tomaría medidas de seguridad respecto a su hijo menor Lolo".

Captura de pantalla 2025-11-03 124317 Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli en el año 2021. Foto: Instagram/ @guillevaldes1. Marcelo Tinelli expresó en sus redes sociales un fuerte comunicado y en el mismo aclaró que "se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".

El fuerte comunicado que compartió Juanita Tinelli tras la amenaza Juanita Tinelli sorprendió a todos durante el fin de semana luego de publicar un fuerte comunicado tras la noticia de la amenaza que recibió mediante una llamada. La hija del aclamado conductor expresó que "durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo".