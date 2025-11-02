El duro conflicto entre Juana Tinelli y Marcelo Tinelli, sumó un nuevo y preocupante capítulo. Después de que la joven denunciara haber recibido amenazas de muerte y publicara un contundente descargo criticando el accionar del conductor, la tensión en el clan es máxima.

En este contexto, su madre, Paula Robles, eligió las redes sociales para compartir una reflexión que resuena con fuerza en medio de la crisis familiar. La expareja de Marcelo Tinelli sorprendió al publicar en sus historias de Instagram un video de la australiana Merran Poplar, centrado en la importancia de reconocer los propios límites y la imposibilidad de cambiar a los demás.

El posteo de Paula Robles Embed - Paula Robles rompió el silencio tras las amenazas de muerte a Juanita y el escándalo con Marcelo Tinelli “En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando”, inicia la charla que Robles decidió compartir. El mensaje clave de la reflexión apunta a diferenciar las esferas de control: “Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades de hacer, tomar decisiones e influir en la situación”.

En el posteo, Paula Robles remarcó específicamente la idea de separar “aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia y aquello que no podemos controlar”. La elección de este mensaje no parece casual, ya que llega en un momento especialmente sensible para su hija.