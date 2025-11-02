La reconocida figura mendocina que estuvo en la Marcha del Orgullo en Buenos Aires y causó furor en redes

Como cada año, la capital porteña fue sede de una gran convocatoria con artistas y figuras del espectáculo argentino. Entre ellos, estuvo una mendocina.

Buenos Aires se convirtió en una fiesta de diversidad y resistencia el 1 de noviembre, con la realización de la 34ª Marcha del Orgullo 2025. Desde Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional, una marea de música y consignas llenaron las calles, reafirmando el compromiso con la igualdad de derechos y la visibilidad de la comunidad LGTBIQ+.

Bajo un sol que acompañó la jornada, la celebración de este año puso el foco en la urgencia de frenar los discursos de odio y la violencia hacia la comunidad. Las principales consignas resonaron con fuerza: la exigencia de una nueva Ley Antidiscriminatoria, la aplicación real y efectiva del cupo laboral travesti-trans en todo el país y el grito persistente de "Basta de travesticidios".

En dicha jornada histórica de celebración y reclamo, la actriz trans y referente mendocina, Ana Laura Nicoletti, conocida como "La Turca", fue una de las presencias destacadas en el PRIDE 2025 en Buenos Aires. En sus redes, la referente mostró las calles porteñas con gran recurrencia.

La Turca, referente de la comunidad en Mendoza

Conocida en la provincia como un ícono cultural y una de las referentes indiscutidas del teatro y el activismo trans, la Turca Nicoletti viajó a Buenos Aires para ser parte de la marcha. Ana Laura, quien ha utilizado su arte como actriz para abrir puertas y derribar prejuicios en la escena cultural de Cuyo, se mostró activa y emocionada durante el recorrido.