A casi un mes de la primera parte de la boda que se llevó a cabo en Mar del Plata, Agustín Neglia y Mariana Rojas se casaron por segunda vez en Rivera Maya , en un festejo que se extendió por tres días e incluyó diversos rituales, numerosos invitados y gran lujo rodeando a la feliz pareja.

En la tarde 4 de octubre , los tortolitos concluyeron un noviazgo de 4 años e iniciaron los festejos de matrimonio que se extenderían hasta el 31 de octubre , es decir, un mes entero. En esta segunda parte de la boda, la pareja decidió realizar diversas ceremonias del 29 al 31 del mes y en los días posteriores de noviembre compartieron las increíbles postales.

"Noche 1 de 3 de nuestra celebración del amor en México ! Mañana les vamos a compartir el día 2/3 que es una ceremonia Maya. Y ya no falta nada para la boda! 3/3. Gracias a todos nuestros amigos y familiares por acompañarnos en este momento tan mágico para nosotros", expresó Neglia en sus redes.

Embed - Un reconocido periodista mendocino se casó en México y tuvo una boda de tres días: las mejores postales

Como es de público conocimiento, el conductor de Modo Selfie muestra su cotidianidad a través de la inmediatez de la web y en esta ocasión no dejó detalle afuera. En el primer día de celebración, la pareja se mostró flamante en el Grand Palladium Rivera Maya , un espectacular hotel en las costas de México.

Allí se reunieron amigos y familiares para una fiesta de blanco en la playa. Neglia portó un traje de bermuda y camisa tejido, mientras que la esposa lució un vestido floral con tonos marrones, que iba con la temática de dicho festín.

La segunda noche de bodas

image Segundo día de Agustín Neglia y Mariana Rojas. Créditos: Instagram / agustinneglia

La segunda celebración fue de las más simbólicas y especiales para el matrimonio, una noche guiada por un chamán maya y bendiciones rodeando a la pareja. En redes, Agustín expresó: "Noche 2/3. CEREMONIA MAYA. En la cultura maya, el matrimonio es un ritual sagrado donde la pareja se conecta con los elementos, los ancestros y el cosmos. Guiados por un chamán, se realizan ofrendas de maíz, flores y copal a los cuatro puntos cardinales, simbolizando la bendición de la naturaleza".

image Segundo día de Agustín Neglia y Mariana Rojas. Créditos: Instagram / agustinneglia

Luego, culminó con una descripción: "Cada palabra, cada gesto, honra el amor y el compromiso en perfecta armonía con la tierra y el universo. Una ceremonia que trasciende lo terrenal y celebra la conexión eterna. No pueden faltar el maíz, que simboliza el comienzo de la vida en pareja, y el cacao, que simboliza riqueza, unión y prosperidad".

image Segundo día de Agustín Neglia y Mariana Rojas. Créditos: Instagram / agustinneglia

Con aproximadamente 100 personas, la pareja y los invitados se visualizaron todos vestidos de blanco. Mientras los seres queridos rodeaban a Neglia y Rojas, todos hicieron distintas oraciones,y rituales para evocar la bendición hacia los recién casados.

La tercera y última noche de bodas

image Último día de Agustín Neglia y Mariana Rojas. Créditos: Instagram / theartisansmx

"¡La boda de Mariana y Agustín en el Caribe Mexicano fue absolutamente increíble! Ha sido un placer documentar su historia en estos últimos tres días, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos", expresó Fernando Eede, el fotógrafo encargado de documentar los tres días.

image Último día de Agustín Neglia y Mariana Rojas. Créditos: Instagram / theartisansmx

En la última noche de bodas, Mariana lució un espectacular vestido blanco, con encaje y mangas, más un paraguas. Mientras que el periodista portó un traje cono beige y una camisa blanca. Finalmente, Neglia y Rojas dieron el sí en las playas caribeñas y culminaron los festejos protocolares tras todo un mes de octubre lleno de celebraciones y felicidad.