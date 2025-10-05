El conductor mendocino Agustín Neglia se casó en Mar del Plata y tendrá una segunda boda en México

Agustín Neglia supo conquistar corazones y vistas con increíbles paisajes en Modo Selfie . Luego de cuatro años de un hermoso noviazgo con Mariana Rojas , y a un año del compromiso que se llevó a cabo en Turquía, la flamante pareja dio el sí en las costas de Argentina, aunque no será el último.

La primera ceremonia se llevó a cabo en Mar del Plata , en la estancia Santa Isabel, al lado de una hermosa bodega en La Feliz, ciudad en que ocurrió su primera cita luego de conocerse por amigos en común.

Entre los detalles que marcaron la estética del evento hubo servilletas bordadas con las iniciales de los novios, carteles con los rostros de sus perros para identificar las bebidas y una selección de comidas pensadas para disfrutar entre amigos. La jornada incluyó además la voz en vivo de la cantante Chule, que puso música al encuentro.

La primera parte de la boda. Créditos: Instagram / agustinnneglia

La pareja extendió la fiesta. El 25 de octubre Agustín y Mariana viajarán a un reconocido hotel de la Riviera Maya para comenzar los preparativos: un fin de semana de celebraciones pensado para reunir a amigos que viven en Buenos Aires, Milán, Estambul, Mendoza y Mar del Plata.

Según relataron a la prensa, la intención es que el viaje sea “tranquilo, relajante y muy de la naturaleza”. La idea es que los invitados vivan la experiencia como unas mini vacaciones: la mayoría ya compró sus pasajes y se alojará en el mismo hotel.

image La segunda boda se realizará en México. Créditos: Instagram /R agustinneglia

El itinerario de la boda mexicana de Neglia y Rojas

29 de octubre: fiesta de blanco en la playa.

30 de octubre: ritual de las intenciones, a cargo de un maya chamán, con pedidos ceremoniales hacia el fuego.

31 de octubre (atardecer): ceremonia principal bajo una pérgola en la playa; a continuación, fiesta que se extenderá hasta la medianoche.

portadas nuevas (9) Agustín Neglia y Mariana Rojas. Créditos: Instagram / agustinneglia

Lo que empezó como una ceremonia íntima en Argentina se convertirá a fin de mes en una serie de celebraciones temáticas en la Riviera Maya, con rituales, fiestas temáticas y una ceremonia principal pensada para el atardecer. Entre recuerdos personalizados, música en vivo y ceremonias con raíces locales.