El famoso periodista mendocino que se casó en Mar del Plata y tuvo una boda de ensueño: las postales

Un reconocido conductor y productor mendocino decidió dar el sí frente al altar, Se trata de Agustín Neglia , el mítico periodista de viajes de 42 años quien supo deleitar la pantalla local con hermosos paisajes y postales maravillosas. Hoy, luego de cuatro años de amor con Mariana Rojas , dieron la confirmación matrimonial en Mar del Plata .

Ocurrió en la estancia Santa Isabel, la flamante pareja vistió de blanco el sábado y, rodeados de familiares y amigos, vivieron un gran acontecimiento que quedará guardado para el resto de sus vidas, a casi un año de su compromiso en Cappadocia, Turquía.

"Este es solo el comienzo de un viaje increíble que vamos a recorrer juntos, llenos de amor, sueños y muchos proyectos por cumplir. Estamos felices de vivir esta nueva etapa, y de tenerlos a ustedes acompañándonos en cada paso", escribieron los novios. Hoy, la etapa se cumple y lo celebran a lo grande. Las imágenes hablan por sí solas.

A las 17 horas, Neglia y Rojas se dispusieron a dar el sí definitivo. Con postales publicadas por los presentes, la reluciente novia portaba un vestido de manga larga estilo princesa, al cuerpo con un prominente tajo, en conjunto con un sombrero; mientras que Neglia estaba elegante con un traje negro y camisa blanca.

image Agustín Neglia y Mariana Rojas. Créditos: Instagram / agustinneglia

Las postales muestran a la feliz pareja posando con sus seres queridos y amigos. Más a la noche de la cálida costa, se puede ver a los recién casados disfrutando de la noche nocturna con un video en modo fiestero.

Una historia de amor que se forjó en diversos destinos

image La primera foto de la pareja data de diciembre de 2021. Créditos: marianarojas__

El amor entre Agustín Neglia y la modelo comenzó en 2021 a través de Instagram, gracias a una amiga en común. Tras dos meses de conversaciones esporádicas, el conductor viajó a Mar del Plata para conocerla. Su conexión fue tan inmediata que su segunda cita fue un viaje a Bariloche.

La pareja comparte una intensa pasión por los viajes, al punto de que afirman no poder estar más de diez días separados y viajan juntos dos veces al mes. Mariana admira la sencillez y dulzura de Agustín, mientras que él destaca la alegría y el optimismo de ella.

Una luna de miel que refuerza una pasión

image El compromiso fue celebrado en Turquía. Créditos: marianarojas__

“La luna de miel va a ser automáticamente en cuanto termine el casamiento ”, contó el influencer de viajes en la revista GENTE hace tan solo unas semanas atrás. El destino inicial sería Tulum, también en México.

“Al tener eso de siempre viajar, ya estamos planeando el siguiente. Vivimos en una luna de miel, es la realidad ”, confirmó la modelo. Es así como su aventura no termina en Tulum, y continúa con ideas de esquiar en Francia, durante el verano argentino, y disfrutar de la caída de los cerezos en Japón, cerrando su casamiento en abril y frente a una romántica escena.