Lucas Román, conocido periodista, sufrió una brutal agresión en la calle: "Tres trompadas"
El columnista de espectáculos de Futurock contó la lamentable situación que vivió con una persona en la vía pública.
Un hecho lamentable se dio a conocer en las últimas horas y tiene como protagonista al periodista Lucas Román. El comunicador trabaja en Futurock realizando columnas de espectáculos y a la salida del programa sufrió una brutal agresión.
"Lo que pasó es en serio, como verán tengo el ojo bastante mal también porque el lunes, cuando terminamos el programa acá y nos despedimos como siempre, voy hasta la esquina, un chabón sin mediar palabras me dio tres trompadas en la cara", comenzó contando en la radio.
Luego, agregó: "Justo me corrí y me dieron acá (cerca del oído). Obviamente que no sé quién es e hice la denuncia". En otra parte de su declaración apuntó contra el presidente Javier Milei, ya que ocurrió luego del discurso en el Congreso.
El periodista fue agredido a la salida de la radio
"Fue el día posterior a que el presidente habló diciendo 'me encanta domarlos, me encanta verlos sufrir' y demás. Nosotros todo el tiempo estamos en recortes, en videos y qué sé yo, muchas de las cosas que dice el presidente son los comentarios de esos videos", subrayó.
Respecto a la agresión, Lucas contó que "me llegué a preguntar si hasta me habían pegado porque tenía una remera rosa. Ni se imaginan las cosas que le dicen a Julia Mengolini, que le dicen a Malena... Si revisan las redes sociales, se van a dar cuenta".