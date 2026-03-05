Lucas Román, conocido periodista, sufrió una brutal agresión en la calle: "Tres trompadas"

El columnista de espectáculos de Futurock contó la lamentable situación que vivió con una persona en la vía pública.

Un hecho lamentable se dio a conocer en las últimas horas y tiene como protagonista al periodista Lucas Román. El comunicador trabaja en Futurock realizando columnas de espectáculos y a la salida del programa sufrió una brutal agresión.

"Lo que pasó es en serio, como verán tengo el ojo bastante mal también porque el lunes, cuando terminamos el programa acá y nos despedimos como siempre, voy hasta la esquina, un chabón sin mediar palabras me dio tres trompadas en la cara", comenzó contando en la radio.

Luego, agregó: "Justo me corrí y me dieron acá (cerca del oído). Obviamente que no sé quién es e hice la denuncia". En otra parte de su declaración apuntó contra el presidente Javier Milei, ya que ocurrió luego del discurso en el Congreso.

El periodista fue agredido a la salida de la radio Lucas Roman, conocido periodista, sufrió una brutal agresión en la calle: "Tres trompadas" "Fue el día posterior a que el presidente habló diciendo 'me encanta domarlos, me encanta verlos sufrir' y demás. Nosotros todo el tiempo estamos en recortes, en videos y qué sé yo, muchas de las cosas que dice el presidente son los comentarios de esos videos", subrayó.