Romance bomba: afirman que una conocida periodista de TN se encuentra en pareja con un modelo

El periodista Juan Etchegoyen compartió la noticia en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Los romances en el ambiente artístico y televisivo se encuentran a la orden del día. En las últimas horas dieron a conocer una fuerte información que tiene como protagonistas a un modelo argentino y a una periodista de la señal de noticias TN.

El encargado de revelar todos los detalles fue Juan Etchegoyen y, por supuesto, sorprendió a todos. Se trata de la periodista política Guadalupe Vázquez, que supo estar en LN+, y ahora forma parte del equipo de Jonatan Viale en TN y del modelo Mario Guerci.

Según el comunicador y panelista Carlos Monti, el romance ya lleva tres meses y se está afianzando de a poco: "Al como adelante, desde sus entornos me cuentan que están muy bien, iniciando una linda historia de amor".

Guadalupe Vázquez, periodista de TN, se encuentra en pareja con Mario Guerci Captura de pantalla 2026-02-24 190122 Nuevo amor confirmado. Foto: X / @JuanEtchegoyen. "Desde acá, felicitaciones a Guada y a Mario y que estén juntos para siempre. Hacen una pareja muy bonita y me dicen que están en un gran momento enamorados", expresó el comunicador en su programa Mitre Live.