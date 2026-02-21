Tomi Munaretto: "En Preguntas Fáciles intento plasmar el espíritu de los argentinos".

Para muchos argentinos, el nombre del periodista Tomás Munaretto comenzó a resonar luego de que denunciara, en vivo y en medio de un móvil, la situación laboral que estaba viviendo en Crónica , uno de los canales de televisión más vistos del país.

"Estoy en negro, no tengo aguinaldo, no tengo obra social", enumeró el movilero desde la estación de tren de Constitución. Horas después, lo echaron del canal y, de acuerdo con lo que comentó en varias oportunidades, le aseguraron que se encargarían de que no volviese a encontrar trabajo nunca más.

No obstante, la vida del periodista dio un giro de 180° gracias a, principalmente, toda la gente que comenzó a seguirlo luego de aquel móvil. Ahora, es conductor de Preguntas Fáciles , un programa con un total de 2 millones de seguidores que promete risas y, de vez en cuando, impactantes historias de vida.

- Bueno, Preguntas Fáciles es un poco una cosa que encontré de casualidad y un poco algo que ya estaba dentro mío. Cuando era chico, siempre que terminábamos de comer, con mi mamá jugábamos a las preguntas. Ella me hacía alguna pregunta a ver quién sabía más. Y eso me había quedado en la memoria, y un día en Constitución estábamos grabando videos y dije, "¿y si hago lo de las preguntas a ver qué pasa?". Y uno de esos videos, el de a qué temperatura hierve el agua, fue un video que se volvió super viral, tuvo más de 20 millones de reproducciones, en todas partes de Argentina lo vieron, de otros países incluso también. Y ahí dije, "bueno, hay algo en este formato que evidentemente funciona, que es replicable y que además no solo es contenido, sino que también te deja algo bueno, algo positivo. Vamos a probar por acá." Y de a poco fue creciendo el formato, se fueron agregando cosas, al principio no había premios. Y bueno, de a poco fue creciendo y se fue formando una comunidad que hoy tiene más de 2 millones de suscriptores, tiene presencia en distintas redes sociales, nos llaman las marcas que quieren auspiciar el programa. Así que la verdad que lo que pasó en este tiempo, que fue muy poco, fueron menos de 2 años con Preguntas Fáciles , es una explosión inmensa. Así que super contento, realmente.

- ¿Y qué es lo que más te sorprende de las respuestas de la gente ¿O qué fue lo más lo más insólito que escuchaste? ¿Te acordas?

- No, no sé, no quiero decir ninguna situación, no me acuerdo nada en particular, pero de todo, qué sé yo (risas). La gente te puede responder cualquier cosa. Y también está un poco ahí la gracia del formato, la ocurrencia de quien por ahí no sabe y trata de dar una respuesta y dice algo que no tiene nada que ver. La verdad que siempre es divertido, te descoloca también, ¿no? Pero también trato de dejar una enseñanza, que intento repetirlo siempre que puedo en el programa, que es que no está mal no saber. No está mal no saber. Y que la idea del programa tampoco es reírse del que no sabe. O sea, el formato es: vamos a jugar, nos vamos a divertir, alguien va a decir alguna ganzada, porque siempre alguien dice alguna ganzada, y bueno, nos reímos un poco y seguimos jugando.

- Claro, porque además vos tampoco sabes lo que harías en esa situación, si alguien de repente viene y te pregunta a qué temperatura hierve el agua.

- Obvio, totalmente. Es que es imposible saber todo. Uno no puede saber todo. Entonces, ya partiendo de esa base, burlarte de quien no tiene un conocimiento no tiene ningún sentido, porque un día se van a burlar de vos. Entonces, ¿para qué te vas a burlar de otra persona? No tiene sentido

La misión de Preguntas Fáciles: "no está mal no saber, es imposible saber todo"

Tomi Munaretto - Recorte 1

"No me arrepiento para nada": la denuncia en vivo y su posterior despido en Crónica

- Tenés un montón de de seguidores, no solo en tu cuenta principal, sino también en Preguntas Fáciles. Pero también mucha gente te conoce por Crónica. Principalmente porque denunciaste en vivo la situación laboral que estabas teniendo, que estabas en negro, que te pagaban... ¿$1.700 era la hora extra?

- $1.715 pesos la hora extra. Menos de 2 dólares.

- Todo esto surge a partir de un comentario que hace el conductor, ¿no? ¿Querés contar un poco cómo fue?

- Sí. Estábamos en vivo, yo hacía 5 años ya que estaba trabajando en el canal con una situación irregular, precaria, donde percibía una remuneración muy por debajo de lo que recibía el resto de mis compañeros, incluso que estaban trabajando y haciendo el mismo trabajo que yo hacía. Es un trabajo arduo también el de cronista, de estar en la calle, tener que enfrentar a veces muchas situaciones complicadas y demás. Y en el medio de toda esa situación compleja que yo atravesaba con mi empleador, me hicieron un chiste al aire. Estábamos en Constitución, había una chica que tocaba la guitarra y pedía monedas, entonces, el conductor me dice, "Che, Tomi, ponele una moneda también a la chica". Y yo encima justo venía de pagar algunas cosas y era como, "la verdad es que no, no tengo plata, ¿qué moneda le voy a poner?" O sea, estoy en negro, tenía que pagar $117.000 la obra social en ese momento, me pagan $1.715 pesos la hora extra, ¿qué moneda le voy a poner? Estás loco. Y bueno, exploté. Ya era algo que yo venía hablando hace mucho tiempo con la gente de recursos humanos, entonces ya venía como muy cargado de todo eso y bueno, salió todo al aire. Muchos me preguntan, "Che, Tomi, ¿lo habías planeado?" La verdad es que no. O sea, me salió en el momento, exploté; y es es más, mis más allegados me llamaron al momento: "che, Tomi, ¿estás loco? ¿Qué acabas de hacer? ¿Cómo vas a decir eso en en vivo?". Y bueno, al final terminó siendo una buena decisión... (piensa) Bueno, no fue ni una decisión consciente realmente. Fue una buena situación para mí después, se transformó en algo super positivo porque mi explosión de conocimiento mediático, de que la gente realmente me conozca en la calle, fue a partir de ese momento.

- Claro, o sea, no es que vos te acordás de eso y decís, "Uh, bueno, me arrepiento, me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma".

- No, no, para nada. Estoy completamente conforme con cómo manejé la situación, más allá de que me superó. No dije ninguna mentira, no le hice mal a nadie y conté lo que me estaba pasando. Y también eso sirvió para poner un poco en el tapete de vuelta algo que nos pasa a la gran mayoría de los argentinos, que es que muchos trabajan en negro, muchos trabajan en condiciones laborales que no son las que deberían ser, que no se cumplen las leyes. También en el momento en el que yo estaba trabajando en el canal, había más de 50 compañeros que estaban en la misma situación que yo. Entonces la verdad es que no me arrepiento. Y también el reconocimiento y el cariño de la gente a partir de ese momento, que muchos se encuentran en esa situación, transformó mi vida. La verdad es esa: en una noche, en 8 horas, me fui a dormir, puse la cabeza en la almohada, me levanté y al otro día tenía 400.000 seguidores nuevos. Una locura. O sea, yo hace mucho tiempo venía trabajando ya en medios, casi 10 años, pero no tenía realmente un reconocimiento en la calle, de la gente, y a partir de esto se dio, y me abrió otra puerta, que es la de decir, "Bueno, ahora puedo hacer el contenido que yo quiera". Y empecé a probar, ver qué encontraba, y en esa búsqueda fue que apareció Preguntas Fáciles, y bueno, realmente super contento con el resultado, y además con traer algo positivo también al mundo de las redes, porque en definitiva también estamos enseñando, estamos ayudando, estamos reforzando conocimientos y nos divertimos, y aparte si respondiste bien, por ahí te llevas un billete.

- Tal cual. ¿Y qué te pasa ahora, después de toda esta experiencia que tuviste, con los medios tradicionales, especialmente con la tele? Vos ahora que también ya estás haciendo tu contenido propio, ¿te gusta más esto de hacer periodismo independiente? ¿Cómo ves el periodismo en los medios tradicionales y en la televisión?

- Bueno, son dos dos canchas muy distintas para jugar, digamos, el periodismo tradicional de los medios de comunicación más grandes que tenemos en el país en comparación con distintos streamers o gente que hace contenido para redes sociales, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. El año pasado también tuve la posibilidad de laburar con Mario Pergolini en Canal 13, que también fue una experiencia distinta a las que venía teniendo, porque yo no estaba inserto dentro de un canal, no es que yo trabajaba para Canal 13, sino que era una producción externa que yo hacía para ellos, se entregaba una pieza ya editada. Entonces era otra dinámica de trabajo, distinta por ahí a la que uno tiene trabajando todos los días en un medio de comunicación. Es mucho más libre lo que hago en mis redes sociales, todos los contenidos que yo grabo sé que van a salir al aire, que por ahí eso en un medio de comunicación tradicional no pasa. Entonces también desde ese lado uno tiene más control editorial de los contenidos que salen dentro de tu medio de comunicación, que obvio que en un medio de comunicación tradicional no lo vas a tener, o va a haber una bajada de línea, o van a haber temas que no se van a tratar, o va a haber cierta preferencia para tratar más otros temas. Entonces, desde ese lado, super contento con eso, con ahora tener una plataforma, una cantidad de suscriptores o una base de gente que más o menos mira los contenidos que hago, poder hacer los contenidos que yo tenga ganas de hacer y que efectivamente yo elija hacer. Y también dentro de eso está la búsqueda esta de decir, "Bueno, tratemos de dejar algo positivo para el mundo". Y vamos encontrando en el medio distintas historias, como la historia de Augusto.

- Sí, justo de eso te quería hablar, porque para mí con Preguntas Fáciles pasan estas dos cosas, ¿no? Por un lado las risas, el momento divertido, pero también por otro te cruzas con testimonios de vida o con situaciones particulares fuertes, que vos también de repente tenés una plataforma como para poder ayudar a esas personas. ¿Querés contar un poco la historia de Augusto?

- Augusto es un pibe que vive en la calle. Estábamos jugando a Preguntas Fáciles, se acercó, quiso jugar, respondió bien las cinco preguntas, ganó el premio y antes de querer la plata, de querer el premio, lo que me pidió es un abrazo. "¿Te puedo dar un abrazo?", "Obvio". Nos dimos un abrazo y ese video tuvo mucha repercusión, y a partir de ahí la comunidad me empezó a pedir, "Che, hay que ayudarlo a este pibe, hagamos algo para ayudarlo. Nosotros estamos acá, Tomi, si vos lo organizás, nosotros aportamos para que a este pibe le demos una mano y lo podamos ayudar". Y se armó una colecta, juntamos más de 13 millones de pesos, un montón de guita, y con esa plata se lo está ayudando a Augusto. Él ya no vive más en la calle. O sea, un ser humano que estaba viviendo en situación de calle, que le caía el agua cuando llovía, hoy en día no está en esa situación, no está a la intemperie, tiene un lugar, tiene una casita, tiene sus cosas. Entonces de a poco estamos haciendo todo un proceso, que obviamente lleva mucho tiempo, para tratar de rehabilitar distintas áreas de su vida, porque vivir en la calle no es únicamente vivir en la calle, no tener casa. Aplica un montón de otros problemas y otras cuestiones que de a poco estamos tratando de abordar. Pero bueno, la realidad es que, gracias a la comunidad que está del otro lado, se lo pudo ayudar a este pibe que estaba viendo la calle y hoy vive en una pensión, hoy tiene un trabajo y de a poquito empezó a salir adelante. Y es un poco también el espíritu de los argentinos todo lo que trato de plasmar en Preguntas Fáciles, ¿no? ¿Cómo somos? Somos solidarios, nos queremos ayudar, somos medio jodones, pero tampoco es que nos gusta pegarle al que está al lado. Entonces un poco trato de reflejar todos los distintos aspectos de ser argentino dentro de Preguntas Fáciles.

"En Preguntas Fáciles intento plasmar el espíritu de los argentinos"

Tomi Munaretto - Recorte 2

- ¿Y qué te pasa sabiendo que tenés esa plataforma también para ayudar a otras personas?

- Es una responsabilidad. A la vez también mucha gente te va a pedir ayuda cuando ayudás a una persona, y van a haber 10 personas que también necesitan ayuda que ven que estás ayudando y van a querer pedirte ayuda. Yo no puedo ayudar a todo el mundo, mi trabajo tampoco es ayudar a la gente, pero en el medio yo voy ayudando. Entonces, lo que me pasa es que es un poder inmenso, porque de repente digo, "mira, un pibe que estaba en la calle, hoy no está más en la calle". También a la vez hay que saber para qué usarlo: no se puede ayudar a todo el mundo. Hay distintas historias, distintas personas que necesitan distintas tipos de ayuda. Algunas no se pueden hacer dentro de lo que es el marco de del programa, entonces vamos seleccionando, viendo. Siempre tratamos de ayudar dentro de lo que se pueda. Y también es difícil decir que no o no responderle a alguien, ¿no? Porque digo, alguien que está en una situación personal, que la está pasando muy mal, que realmente necesita la ayuda, y viene y te pide, es difícil a veces tener que decirle que no a esa persona o no responder el mensaje. Porque, ¿cómo le vas a explicar? Entonces me pasa un poco eso, es depende el día, depende cómo me va pegando, digamos, en el bienestar que tengo ese día, si me pega más para abajo, "uh, qué cagada, me encantaría poder ayudar a esta persona" o "uh, mira, a este pibe le re podríamos dar una mano" y entonces de repente se arma una movida. (piensa) No sé, un pibe que le habían robado las máquinas para cortar el pelo, le conseguimos las máquinas para cortar el pelo. Le mando un abrazo a Facu Navajas, que es un genio y armó toda la movida para que lo podemos hacer. Después, con ese mismo pibe que le conseguimos las máquinas para cortar el pelo, que se las habían afanado, a él se le ocurrió organizar una movida solidaria y empezó ahora una cadena de favores, que viste, siempre un dominó va tirando al otro y se va armando. E incluso ahora en los próximos días, gracias a este pibe, se va a armar una movida solidaria en Constitución, van a salir a repartir como 200 sándwiches milanesas. Bueno, un montón de cositas que empiezan a pasar por contagiar esto, ¿no? De tratar de ayudar.

- Vos hace hace mucho que recorrés la calle, que hablás con gente, ya estando en Crónica. Desde tu perspectiva, ¿cuáles decís que son las problemáticas más importantes con las que se enfrenta la gente en su día a día?

- La economía, o sea, llegar a fin de mes; la inseguridad, que no te afanen cuando vas a tomar el bondi, básicamente. Y el tema de la vivienda también es un tema muy importante en Argentina, muchas personas no tienen casa o tienen una situación precaria en la casa en donde están, o viven en un terreno tomado, o una casa que no tiene papeles. Esos creo que son para mí tres temas fundamentales, tres problemas que enfrenta la Argentina, que si lográramos darle un poco más de forma a esas tres cosas, el país estaría mucho mejor todavía. Y la educación también te agregaría, que no lo puse dentro de estas tres, pero también me parece que es algo súper importante.

- Y frente a todas estas cosas con las que vos también tenés que enfrentarte en la diaria mientras hacés, por ejemplo, Preguntas Fáciles, ¿qué habilidades decís que tendría que tener un movilero? ¿Sensibilidad, empatía con la persona a la que está entrevistando? ¿Qué dirías?

- Sensibilidad, empatía, capacidad de improvisación. Sobre todo estar muy atento a todo lo que está pasando, porque mientras vos estás con una noticia acá, hay ocho noticias más que están pasando alrededor y no se te tiene que escapar ninguna. Sí, diría eso, más que nada estar muy atento a todo lo que está pasando. Eso me parece que es fundamental. Y bueno, lo que vos dijiste del tema de la sensibilidad también, para generar efectivamente un rapport (compenetración) con el entrevistado, y lograr que la persona te comunique efectivamente las cosas que están pasando, que te quiera contar de la forma más efectiva posible para que llegue el mensaje.

- También comentaste hace un ratito que estuviste en Otro Día Perdido, y en el cierre te emocionaste. ¿Por qué? ¿Qué te pasó?

- Y, es una locura. De repente me empecé como a ver de arriba y digo, "¿Qué hago? Estoy sentado en un estudio con Mario Pergolini, me acaba de presentar y yo soy el notero". Me sentaba en mi casa a mirar CQC y todo lo que soñaba era ser uno de ellos, ser Andy Kusnetzoff y viajar por el mundo y hacer entrevistas y salir en el programa de Mario. Entonces bueno, de repente verme en esa situación y decir, "Uy, estoy acá, lo logré", fue muy lindo y muy emocionante realmente para mí. Entonces me emocioné. Y la verdad es que también en el programa me recibieron increíble, el trato de todos conmigo fue espectacular. Mario es un genio. El primer día cuando llegue, lo primero que me dijo Mario fue (imitando su voz): "Vos hacé acá lo que hacés en las redes. Hacé lo que vos sabés hacer". Y siempre muy positivo, con alguna crítica constructiva por ahí en alguna cosa, o lo que sea, pero siempre sumando. Entonces la verdad que re positiva la experiencia en general.

- Y me imagino también que habrá significado mucho para vos después de lo que pasó con Crónica, y también porque contaste que la abogada te dijo "yo me voy a encargar de que nunca más te contraten en ningún otro lado".

- Exacto, exacto. Después de que me amenazó con que eso iba a pasar, fue para mí también un poco la vuelta a la televisión, romper como con ese vidrio de cristal que ella había supuestamente puesto. Sí, la verdad que estuvo bueno también poder mandársela un poco a guardar, ¿no? Como decirle, "Mira, ¿sabes qué? Acá estoy igual".

- ¿Siempre quisiste ser periodista?

Siempre quise ser periodista. Desde chico siempre me gustó el entretenimiento, la figura del presentador en un escenario. Entonces jugaba a que hacía radio, distintas cuestiones, y cuando ya terminé la escuela empecé con un programa radiozonal con algunos amigos y bueno, empecé a estudiar periodismo, comunicación, y así de a poco se fue dando.

- ¿Y qué es lo que más te gusta de ser periodista?

Lo que más me gusta de ser periodista es poder estar en lugares en los que nadie más puede estar. Como que vos tenés un asiento privilegiado para ver la historia. Porque es básicamente eso, lo que está pasando adelante tuyo son momentos históricos, que la gente está en la casa viéndolo de lejos por una pantalla. Vos estás ahí, en el lugar donde está pasando. Y eso me parece que es invaluable, o sea, no se le puede poner un precio a eso. Si alguien me dice: "Te pongo acá 50 millones de dólares para que nunca más más hagas una nota", llevate la plata. No hay plata que pueda pagar estar en esos lugares, tener acceso a eso, hablar con las personas, es increíble. Y vivir esas experiencias para mí es lo más lindo que tiene el periodismo, y no lo cambiaría por nada.

- Última pregunta para cerrar: ¿Por qué el traje y por qué siempre es azul?

- (risas) El traje fue como apareciendo, y después ya directamente me parecía que tenía que estar siempre, porque es un poco como el personaje que vive en el traje. Y que sea azul no fue por nada en particular. Me gustaba también que tiene que ver un poco con los colores de Argentina: celeste, azul. Pero no fue por nada en particular.

- Muchísimas gracias, Tomi, un placer.

- Un placer, un gusto y muchísimas gracias por invitarme.