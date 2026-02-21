Robots humanoides: China 8, Estados Unidos 2

Los robots humanoides chinos en pleno auge tecnológico están teniendo un momento de ineludible protagonismo después de una actuación destacada en la Gala del Festival de Primavera anual de China , ocurrida a principios de esta semana, con videos del evento circulando ampliamente en línea en una acción que muestra a Occidente apichonado.

No es que los chinos se hayan volcado al peronismo (el peronismo más bien que vuelca solito), pero en términos de tecnología y en especial en robots humanoides, mejor que decir es hacer.

Mientras Trump habla y habla (y cada vez habla más fuera del tarro), China lidera por lejos una tecnología a la que muchos creían todavía en ciernes y en fase experimental.

La Gala de Primavera en China, considerada por muchos como el programa de televisión más visto del mundo, contó con robots de varias empresas emergentes que realizaron desde movimientos de kung fu hasta bailes coreografiados y elaboradas exhibiciones de gimnasia.

El espectáculo marcó un marcado contraste con la Gala de 2025: aquella presentó versiones mucho menos avanzadas de los robots humanoides, muy rudimentarias.

Apenas hicieron girar pañuelos en una danza folclórica que hoy es vista como tambaleante. Apenas hicieron girar pañuelos en una danza folclórica que hoy es vista como tambaleante.

En esa época (o sea hace nada más que 365 días), las demostraciones públicas de robots humanoides solían generar escepticismo. Una maratón de robots en abril pasado fue noticia pero por los tropiezos, choques y averías entre los humanoides mecánicos.

Pero un año puede marcar la diferencia. Los espectadores del evento de esta semana expresaron desde admiración por los avances tecnológicos hasta preocupación por su impacto en la fuerza laboral y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Los analistas dicen que los robots humanoides aún tienen mucho que demostrar, pero los avances logrados durante el año pasado merecen atención mundial.

robots bailando

Robots

China ya ha asumido una posición de liderazgo en la fabricación y el despliegue de robots humanoides, según datos de Barclays.

Los analistas de la empresa estiman que de las aproximadamente 15.000 instalaciones de robots humanoides en 2025, China representó más del 85%, en comparación con solo el 13% en EE. UU.

"La ventaja fundamental que tiene China es una cadena de valor robótica casi integrada verticalmente: desde las tierras raras y los imanes de alto rendimiento hasta los componentes físicos y las baterías", dijo Zornitsa Todorova, jefa de investigación temática FICC en Barclays.

Empresas chinas líderes en humanoides, como Unitree, esperan mantener ese liderazgo este año.

La startup, cuyos robots tuvieron una destacada presencia en la Gala del Festival de Primavera 2026, espera despachar entre 10 y 20 mil envíos en 2026, según declaró su director ejecutivo.

La ventaja manufacturera de China, combinada con el apoyo del gobierno, también ha permitido a los productores de robótica chinos fabricar sus productos a precios mucho más bajos que sus competidores, dijo Todorova.

Unitree, por ejemplo, anuncia un precio base de 13.500 dólares para su robot humanoide G1.

robots humanoides precios

Elon Musk

Mientras tanto, se espera que Optimus de Tesla, líder en el segmento humanoide en Estados Unidos, mantenga sus precios altos a corto plazo. Elon Musk, su director ejecutivo, declaró hace un año que el costo de producción del robot podría caer por debajo de los 20.000 dólares estadounidenses si la producción anual superase el millón de unidades, aunque el precio final dependería de la demanda del mercado.

Los robots humanoides de empresas como Unitree, AgiBot y LimX Dynamics fueron los que exhibieron bailes sincronizados, realizaron volteretas hacia atrás y demostraron maniobras de artes marciales con un control impecable.

Entre los televidentes más interesados estaban los cerebros de Tesla. La narrativa que rodea la valoración de la compañía ha pasado de ser principalmente un fabricante de vehículos eléctricos a establecerse como la empresa de "IA física" más importante del mundo centrada en robotaxis y robots humanoides.

A principios de 2026, Tesla ejecutó un cambio significativo, descontinuando sus buques insignia Model S y Model X para asignar espacio de fábrica para el robot humanoide Optimus.

Elon Musk ha redefinido la identidad de Tesla de un fabricante de automóviles a una plataforma de robótica de IA.

En la competencia por un robot humanoide líder, ¿es el esperado "foso Optimus" de Tesla menos sustancial de lo que implica su valoración de $1 billón?

Robot humanoide Optimus Optimus, el modelo de robot humanoide de Tesla. La esperanza blanca para Occidente, todavía caro carísimo para el mercado.

China

Los fabricantes chinos están abordando la escasez de hardware en robótica. Los robots bailarines presentados recientemente destacan por su ingeniería mecánica avanzada, un control motor refinado y diseños robustos.

Los movimientos que ejecutan estos robots sugieren que estas compañías han desarrollado un equilibrio dinámico sofisticado y potentes sistemas de accionamiento que rivalizan o incluso superan las habilidades actuales de Optimus.

Estos avances recientes indican que los desafíos físicos para crear una forma humanoide capaz se están resolviendo gradualmente.

Las empresas chinas también han logrado producir estos robots a gran escala.

China representó más del 80% de la cuota de mercado en el sector de la robótica humanoide el año pasado. China representó más del 80% de la cuota de mercado en el sector de la robótica humanoide el año pasado.

El consolidado ecosistema manufacturero de China ofrece una ventaja significativa. La cadena de suministro global de componentes robóticos esenciales (actuadores y sensores) se encuentra predominantemente en la región.

Esto permite a las startups chinas probar con rapidez, convirtiendo prototipos en producción a pequeña escala en cuestión de meses y potencialmente superando a sus competidores occidentales en la escalabilidad del hardware.

Mientras que Tesla aspira a un precio futuro de 20.000 dólares para Optimus, empresas chinas como LimX ya comercializan modelos básicos a precios competitivos de alrededor de 22.000 dólares.

Un poco más caro, sí, pero ya sabemos que bailan de lo más lindo. Y eso que todavía no descubrieron los espectáculos de la Fiesta de la Vendimia.