Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria

La tensión volvió a escalar en la fábrica de neumáticos Fate luego de que sus trabajadores denunciaran un lockout patronal, al sostener que la empresa no cumplió con la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo para frenar los despidos y retrotraer el conflicto.

Según explicó Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del sindicato, los empleados se presentaron a cumplir con sus tareas habituales pero encontraron los accesos cerrados. En declaraciones radiales, señaló que la planta permanece “con candados y cadenas”, pese a que la medida oficial continúa vigente.

El reclamo gremial se da en medio de una disputa más amplia que combina factores económicos y políticos. Desde el sindicato sostienen que la apertura a las importaciones y la caída de la producción local profundizan la incertidumbre sobre el futuro de la actividad. En ese marco, apuntaron contra las políticas impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, al considerar que favorecen el ingreso de productos del exterior en detrimento de la industria nacional.

“Quedamos atrapados en una pelea entre el Gobierno y el empresario”, resumió Ricciardulli, quien remarcó que la situación impacta de lleno en las familias de los operarios.

De acuerdo con su testimonio, incluso trabajadores con licencia médica o de vacaciones recibieron telegramas de despido en las últimas semanas.

El dirigente, con casi dos décadas en la compañía, describió un escenario de fuerte ajuste en el consumo cotidiano de los empleados y advirtió sobre la angustia que atraviesa el personal ante la posibilidad de perder su fuente laboral. “Hay compañeros que estaban atravesando problemas de salud y también fueron desvinculados”, denunció.

Mientras tanto, los trabajadores permanecen en los portones de la planta ubicada en el norte del Gran Buenos Aires, a la espera de una instancia de diálogo que permita destrabar el conflicto. Desde el gremio insisten en que la fábrica está en condiciones técnicas de retomar la producción de inmediato si se respeta la conciliación y se garantiza la continuidad de los puestos de trabajo.

Como parte de las medidas de visibilización, el sindicato convocó a una jornada cultural y solidaria frente a las instalaciones para este domingo, con la participación de artistas y vecinos de la zona. La iniciativa busca sumar respaldo social al reclamo y presionar para que se cumpla la disposición oficial que ordena retrotraer los despidos mientras continúan las negociaciones.