Jorge Rial fulminó a Luis Majul tras su polémico comentario por los 920 despidos en FATE: "Monumento al..."

La opinión de Luis Majul sobre los trabajadores despedidos en FATE generó repudio y una dura reacción de Jorge Rial.

Jorge Rial disparó contra Luis Majul luego de sus comentarios sobre los despidos en FATE.

Este miércoles, la empresa FATE confirmó el despido de 920 trabajadores tras el cierre de su planta. Aunque los empleados serán indemnizados, la decisión generó una fuerte preocupación en el sector industrial y encendió alarmas por su impacto social y laboral.

El cierre y los despidos dominaron la agenda pública. En ese marco, el periodista Luis Majul se refirió al tema en el canal LN+, donde realizó un comentario que desató una ola de críticas y repudio en redes sociales.

Esto fue lo que dijo Luis Majul en LN+ sobre los despidos en FATE Luis Majul Sobre Los Despidos En FATE "Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. ¿Puedo hacer una pregunta? Quizás, una pregunta provocativa porque todo el mundo está hablando de los puestos de trabajo… De esas 920 personas, ¿cuántas se quedan efectivamente sin trabajo dentro de dos meses? O mañana o pasado mañana muchos se irán a una app que reparte comida y otras cosas, o a las app para manejar un auto, o se pondrá con la indemnización un parripollo…", expresó el periodista.

El fragmento del programa no tardó en viralizarse y acumuló cientos de reproducciones en pocas horas, con una catarata de cuestionamientos al periodista. Entre quienes salieron a responderle estuvo Jorge Rial, que se sumó a las críticas con un mensaje contundente en su cuenta de X.