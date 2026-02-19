Ivana Icardi trató de "cornuda" a Yanina Latorre y la conductora la fulminó: "Sos una..."

La hermana de Mauro Icardi compartió una fuerte historia contra la conductora quien no tardó en responderle.

La visita de Guido Icardi a Intrusos despertó miles de reacciones y por supuesto que Ivana Icardi decidió opinar sobre lo sucedido. En medio de todo esto, la hermana del futbolista estalló contra Yanina Latorre y la trató de "cornuda".

Ivana defendió a su madre y dejó en claro que "estoy harta de que hablen tonterías de ella, de una mujer buena, trabajadora que siempre se ha mantenido en perfil bajo y tratando de que estemos unidos", comentó respecto a la información que dieron algunos programas de televisión. Mientras que sobre los dichos de su hermano, ella subrayó que "no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado".

En todo esto, la hermana de Mauro Icardi se refirió Yanina Latorre y a su programa: "Para el programa de cornuda Latorre, si no te menciono a alguien en Instagram, no me pueden repostear, y no lo mencioné (a Icardi en la publicación del cumpleaños). Quizás la vieja lo único que sabe de esta red social es colgarse para ganar seguidores, pero no el funcionamiento del sistema. No se cansa de ser berreta ella y su programucho".

Por supuesto que Yanina Latorre, fiel a su estilo, no se quedó callada y disparó munición gruesa contra Ivana Icardi: "Me dice la cornuda Latorre... Está desesperada por fama y al nombrarla le doy lo que necesita".