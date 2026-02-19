La famosa que estaría "primera en la lista" de Mauricio Macri rompió el silencio: "Me habló"

Tras su reciente separación, el expresidente quedó en el centro de una versión que habla de una supuesta "lista de famosas" y la apuntada como favorita decidió hablar.

A principios de enero de este año, se confirmó que Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron. En ese momento, comenzaron a circular distintas versiones que vincularon al político con figuras del mundo del espectáculo. Primero fue el turno de Juana Viale, un rumor que fue desmentido y que incluso motivó disculpas públicas de Franco Torchia. Ahora, el nombre que quedó en el centro de la escena fue el de Guillermina Valdés.

La nueva versión tomó fuerza luego de que la periodista Ximena Rijel asegurara que el exmandatario tendría "una lista de famosas" con las que intentaría concretar al menos una cita y que "Guillermina Valdés está primera".

Esto fue lo que contó Ximena Rijel sobre Guillermina Valdés y Mauricio Macri Los Rumores De Romance De Mauricio Macri Y Guillermina Valdés Frente a la repercusión, Laura Ubfal decidió consultar directamente a la empresaria, quien no esquivó el tema. Lejos de alimentar la especulación, la modelo aclaró que existió un contacto, aunque minimizó cualquier interpretación romántica: "En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas".

La aclaración fue puntual y buscó poner un límite a las interpretaciones. Si bien Guillermina reconoció que hubo una conversación, descartó de plano que se haya transformado en un encuentro personal o en el inicio de un vínculo.