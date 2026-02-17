Acuerdo con el FMI: la Cámara Federal Porteña definirá si reabre la investigación contra Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Mauricio Macri

La Cámara Federal Porteña definirá si la causa contra Mauricio Macri , Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el préstamo de 57.100 millones de dólares del FMI se archivará de forma definitiva o sigue investigándose, luego de que el fiscal Franco Picardi sumara el respaldo de su colega ante ese tribunal, José Luis Agüero Iturbeen, en la apelación contra la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El expediente que investiga cómo la Argentina obtuvo en 2018 el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional no está muerto. A principios de febrero, la magistrada Capuchetti decidió cerrarlo al considerar que el acuerdo con el FMI había sido una decisión política no judicializable .

Agüero Iturbe ya hizo una presentación formal ante la Cámara anticipando su postura. Sin embargo, tiene hasta comienzo del próximo mes para detallarla. Del otro lado, las defensas de los imputados podrán presentar sus argumentos para que el archivo quede firme. La decisión quedará en manos de los jueces de la Sala I, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Para Picardi, la investigación no solo debe continuar, sino que ya hay elementos suficientes para avanzar. "Existe una posible plataforma criminal que ha podido ser acreditada a lo largo de la investigación, que amerita, incluso, continuar con la pesquisa y avanzar hacia nuevas instancias procesales, como los llamados a indagatorias de las personas mencionadas", sostuvo el fiscal en su apelación.

Entre los imputados figuran el expresidente Mauricio Macri y dos ministros del actual gobierno de Javier Milei: Luis Caputo, hoy al frente del Ministerio de Economía; y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Ambos presidieron el Banco Central durante el período en que se firmó el acuerdo. La lista de investigados se complementa con el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el exjefe de Gabinete, Marcos Peña; el expresidente del BCRA, Guido Sandleris; y otros exfuncionarios de esa entidad y del Ministerio de Finanzas.

La causa se inició en 2019 y apunta a determinar si hubo irregularidades tanto en la forma en que se obtuvo el crédito de 57.100 millones de dólares como en el destino final de esos fondos. Picardi entiende que está acreditado el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por incumplimiento de normas vinculadas al trámite de los acuerdos con el FMI, incluyendo la propia Constitución Nacional.

Además, el fiscal instructor señaló la necesidad de profundizar la investigación sobre una posible administración fraudulenta, ante indicios de que parte de los dólares del préstamo habría terminado en manos del sector privado al describir "relaciones viciadas que se desarrollaron entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el BCRA" y apuntó a disposiciones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central que habrían autorizado transferencias de capitales ajenas al propósito original del acuerdo.

En el fallo donde determinó el archivo de la causa, la jueza Capuchetti concluyó que "no se advierte, a esta altura de la encuesta, la acreditación de extremos que permitan afirmar, con la entidad suficiente, la existencia de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público".