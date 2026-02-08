Sturzenegger se reunió con Georgieva para definir la agenda 2026 del FMI y evaluar la desregulación oficial

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo este domingo un encuentro con la directora del FMI.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió este domingo en AlUla, Arabia Saudita, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con el objetivo de avanzar en la definición de la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico.

El encuentro tuvo lugar en un contexto sensible para la relación entre la Argentina y el organismo multilateral, atravesado por la inminente llegada de una misión del FMI al país para revisar el cumplimiento del acuerdo vigente por US$20.000 millones.

Qué destacó el Gobierno de la nueva reunión con el FMI Tras la reunión, Sturzenegger destacó el rumbo de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y aseguró que “los avances en desregulación del Gobierno son ejemplo para otros países”. Así lo expresó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, donde también indicó que el intercambio estuvo centrado en los lineamientos de trabajo del comité asesor para el próximo año.

Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC! — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 8, 2026 Por su parte, Georgieva calificó como "excelente" el encuentro con el funcionario argentino y señaló que dialogaron sobre la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, así como sobre la aplicación práctica de los debates y recomendaciones del FMI en los países miembros. La titular del organismo también difundió sus impresiones a través de un posteo en la red social X.

La reunión se produjo horas después de que el Gobierno nacional anunciara cambios en la agenda internacional del presidente Javier Milei. El mandatario fue convocado a participar de la reunión inaugural del “Board of Peace”, prevista para el próximo 19 de febrero en Washington DC, motivo por el cual decidió intervenir de manera virtual en la cumbre que se desarrolla en Mar-a-Lago.