Una billetera digital lanza su alias en Argentina

Conversión automática en un clic en Argentina: pasá de moneda local a dólares digitales al instante, con más velocidad y seguridad, sin fricción para usuarios.

Las nueva funcionalidad de la app brinda mayor previsibilidad a quienes necesitan operar en entornos cambiantes en Argentina o pasar dinero de pesos a dólares digitales de forma sencilla.

Una billetera digital presenta en Argentina, su nueva funcionalidad de CVU única, que habilita a los usuarios a recibir transferencias en pesos y acreditarlas de forma automática en dólares digitales con su alias, así como enviar fondos de su cuenta para que el destinatario los reciba directamente en moneda local. Todo en segundos, desde la app y sin intermediarios.

La incorporación del CVU con Alias conecta el sistema financiero tradicional con el ecosistema cripto regulado, y responde a una necesidad creciente de quienes trabajan con clientes o ingresos del exterior, cobran en múltiples monedas o buscan proteger sus ahorros sin procesos complejos.

Para muchos usuarios, especialmente freelancers y trabajadores remotos, moverse entre pesos y stablecoins sigue siendo difícil o poco transparente. Con el CVU queremos simplificar ese recorrido y dar más control sobre cómo reciben, guardan o envían su dinero.

dolar digital La incorporación del CVU con Alias conecta el sistema financiero tradicional con el ecosistema cripto regulado. Archivo. Soluciones en la billetera digital La nueva función permite recibir pesos con el CVU o alias y convertirlos automáticamente en dólares digitales, así como enviar USDC para que el destinatario reciba pesos en su cuenta bancaria o billetera. Todo se unifica en un único canal dentro de la app, sin pasos extra ni necesidad de usar otras plataformas o casas de cambio, y con menor margen de error gracias a que cada usuario cuenta con un alias único que identifica su cuenta.

Además, esta funcionalidad brinda mayor previsibilidad a quienes necesitan operar en entornos cambiantes: las conversiones automáticas permiten planificar mejor los ingresos, evitar la pérdida de valor por volatilidad y disponer de los fondos de forma inmediata sin procesos manuales ni demoras.