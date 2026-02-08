El sentido mensaje de Javier Frana a los tenistas argentinos tras la eliminación en la Copa Davis: "Tengo una admiración que creció un montón por ellos"

Javier Frana, capitán del equipo argentino, no pudo ocultar su tristeza tras la derrota frente a Corea del Sur, pero se mostró muy agradecido con los tenistas.

Fue como un baldazo de agua fría. Esa es la sensación que dejó la eliminación de Argentina, capitaneada por Javier Frana y con un equipo lleno de debutantes, en la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis frente a Corea del Sur en Busan.

A pesar de que se impuso en el dobles de la mano de Federico Gómez y Guido Andreozzi y la serie quedó 2-1 a su favor, ni Thiago Tirante ni Marco Trungelliti (ambos perdieron los singles del domingo por la madrugada) pudieron certificar el pase de la Albiceleste a la próxima instancia y ahora tendrán que jugar en septiembre (día, hora y sede a confirmar) por la permanencia en el Grupo Mundial I.

Partido y serie para Corea del Sur



Tras la eliminación, Javier Frana y Marco Trungelliti hablaron en conferencia de prensay allí, el capitán de Argentina y el número 134 del mundo analizaron la sorpresiva derrota en Busan. El primero que habló fue Frana, quien se mostró triste por la caída, pero llenó de elogios a los jugadores y destacó la entrega y sacrificio que hicieron durante estos dos días.

Javier Frana y un sentido mensaje a los tenistas tras la eliminación en la Copa Davis “Estoy súper agradecido, quiero darles las gracias. Tengo una admiración que creció un montón por ellos. Mi tristeza personal es por toda la entrega y predisposición que tuvieron y todo lo bien que se integraron”, comenzó.

“Muchos no tenían casi contacto entre ellos y hubo una hermandad inigualable. Se desafiaron a ellos mismos a dar lo máximo. Se tienen que ir tranquilos de haberlo intentado. La Copa Davis tiene que ir más allá del resultado, en el crecimiento, el aprendizaje, la búsqueda de la superación. Todos tienen lindos desafíos por delante y voy a estar muy pendiente del desarrollo de ellos en el circuito. Siempre me van a tener para cuando lo necesiten”, añadió.