Copa Davis: la honestidad brutal de Trungelliti, el 130 del mundo que jugará ante Corea del Sur por la ausencia masiva de argentinos

Marco Trungelliti habló en la previa de los qualifiers de la Davis y reconoció que fue convocado porque Argentina jugará con un equipo alternativo.

Marco Trungelliti fue convocado por el capitán Javier Frana para los qualifiers de la Copa Davis.

La Selección argentina de tenis afrontará este fin de semana, entre el 6 y el 8 de febrero, una serie clave ante Corea del Sur por los qualifiers de la Copa Davis. Como visitante y con un equipo alternativo, el conjunto de Javier Frana buscará meterse en el Final 8 en medio de un calendario apretado y con múltiples bajas.

En ese contexto, uno de los convocados fue Marco Trungelliti, actual 130 del ránking mundial, quien no esquivó la realidad del momento. “Está claro que hay ocho jugadores que dijeron que no a venir a Corea, que están por delante mío. Al final soy el décimo, si no tuviera este ránking hubieran llamado a otro”, le dijo sin filtros a TyC Sports.

Lejos de victimizarse, el santiagueño valoró el recorrido que lo llevó hasta esta oportunidad. "Es algo muy especial pero al mismo tiempo siento que ya lo viví por haber sido sparring hace diez años. En las series que me tocó estar se vivieron cosas muy fuertes, como las semis en Glasgow y la final en Croacia", recordó.

Trungelliti también destacó su momento personal y emocional. “Me da la sensación de que pasa por ahí, porque debería estar más nervioso y más tenso, pero por el contrario lo estoy disfrutando mucho. La madurez llegó a mi vida. En lo físico y mental puedo tomar las cosas con responsabilidad. Es un premio hermoso”, sostuvo.

El equipo argentino ya está completo en Busan para jugar la primera serie de la Copa Davis 2026



La lista de convocados refleja el impacto del calendario, ya que la serie se juega en la previa del Argentina Open, en plena gira sudamericana de polvo de ladrillo. Por eso, Frana apostó por Thiago Tirante, Trungelliti, Federico Gómez, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, con varias ausencias pesadas como Francisco Cerúndolo, Etcheverry, Báez y Zeballos.