Aseguran que el Cuti Romero se irá del Tottenham y 2 gigantes lo quieren para después del Mundial

La relación con la dirigencia de los Spurs está rota y el Cuti Romero armaría las valijas a mitad de año, una vez que finalice la Copa del Mundo. Los posibles destinos.

El Cuti no seguiría en el Tottenham a partir del próximo mercado de pases.

El futuro de Cuti Romero empieza a tomar cada vez más forma y todo indica que su etapa en Tottenham está a punto de terminar. A sus 27 años, el campeón del mundo ya analiza seriamente cuál será el próximo paso de su carrera, que llegaría justo después del Mundial 2026.

El quiebre se produjo tras el empate 2-2 ante Manchester City, cuando el defensor central expuso públicamente su malestar con la dirigencia de los Spurs por la escasa cantidad de jugadores disponibles. "Quería estar para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso", posteó, contundente y sin filtro, el ex Belgrano.

image El posteo del Cuti contra la dirigencia del Tottenham tras el 2-2 ante el Manchester City. Según informó el periodista Gastón Edul en su cuenta de X, Romero transita sus últimos meses en el fútbol inglés y su salida en el próximo mercado de pases ya sería prácticamente un hecho. En ese contexto, la Copa del Mundo aparece como un punto bisagra para que el defensor resuelva su futuro lejos del Tottenham, donde hoy es referente y capitán.

Los dos posibles destinos del Cuti Romero post Mundial 2026 Entre las opciones que asoman con mayor fuerza aparece La Liga de España. De la mano del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid vuelve a aparecer en el radar como posible destino para el zaguero argentino luego de haber estado muy cerca de ficharlo el año pasado.

No obstante, la pelea por quedarse con la ficha del Cuti parece estar en suelo madrileño. Es que, según el sitio especializado Fichajes.net, el Real Madrid también es una de los principales interesados y estaría dispuesto a elevar una millonaria oferta de 100 millones de euros para sacarlo de los Spurs.