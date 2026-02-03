El picante posteo del Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham por la falta de jugadores: "Vergonzoso"

Luego de meterse de forma directa a los octavos de final de la Champions League, el Tottenham de Cuti Romero logró rescatar un empata agónico frente al Manchester City por la fecha 24 de la Premier League.

El equipo de Pep Guardiola lideraba el score con un contundente 2-0, pero un doblete de Dominik Solanke (uno de ellos un golazo candidato al Puskas) hizo que los Spurs no perdieran en casa y sumaran un punto clave en la lucha por no descender.

Tras el final del partido, el Cuti Romero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a todos sus compañeros por el esfuerzo, pero también disparó con munición pesada contra la dirigencia del cuadro londinense por la falta de futbolistas en el plantel.

"Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso", comenzó.

"Seguiremos apareciendo y tomando la responsabilidad de cambiar esto, trabajando duro y permaneciendo juntos. Todo lo que queda es agradecer a todos ustedes por estar ahí y a los fans por apoyarnos siempre", concluyó el campeón del mundo y bicampeón de América.

El corto plantel del Tottenham

El Tottenham afronta un escenario complejo en cuanto a disponibilidad de efectivos. Aunque la plantilla cuenta con 28 jugadores, seis de ellos se encuentran actualmente al margen por lesión, todos con peso específico dentro del equipo: Richarlison, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Pedro Porro, Mohammed Kudus y Lucas Bergvall. A este panorama se suma la exigencia competitiva, con el conjunto dirigido por Thomas Frank luchando por alejarse de los puestos bajos de la Premier League y, al mismo tiempo, preparándose para disputar los octavos de final de la Champions League, instancia a la que accedió de manera directa.

La derrota en la FA Cup del pasado 10 de enero frente al Aston Villa del Dibu Martínez tuvo una doble lectura. Por un lado, significó un duro golpe deportivo; por otro, alivió el calendario de un equipo con recursos limitados, ya que sostener la competencia en tres torneos distintos amenazaba con pasar factura. En el reciente mercado invernal, ya cerrado, el club apenas reforzó su plantel con dos incorporaciones: Conor Gallagher, fichado desde el Atlético de Madrid por 40 millones de euros, y Souza, lateral izquierdo de 19 años procedente del Santos, por quien se pagaron 15 millones.