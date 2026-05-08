El tremendo descargo de la pareja de Federico Valverde tras su pelea con Tchouaméni: "¿Quiéren ver sangre?"

Mina Bonino, la esposa de Valverde, rompió el silencio tras el escándalo y apuntó contra quienes alimentaron versiones sobre una supuesta agresión.

Mina Bonino publicó un duro mensaje en redes sociales después de la pelea entre su marido, Federico Valverde, y su compañero francés Aurélien Tchouaméni, que sacudió al Real Madrid y terminó con el mediocampista uruguayo hospitalizado por un traumatismo craneal.

"Se golpeó la cabeza; tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? ¿Quieren ver sangre? Acá no la van a ver”, escribió Bonino en una historia de Instagram, molesta por los comentarios que recibió tras publicar una foto junto a Valverde, quien aparecía sonriente y con una gorra para cubrir la herida en la cabeza.

Mina Bonino, la mujer de Federico Valverde, explotó en su cuesta de Instagram Así fueron los picantes posteos de Mina Bonino defendiendo a su pareja, tras ciertas acusaciones virtuales La periodista también apuntó contra quienes interpretaron que el futbolista intentaba ocultar las secuelas de la pelea. “Este es mi Instagram, es mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación. Déjenme en paz”, lanzó.

La lesión que le provocó la pelea a Valverde y la multa que deberán pagar ambos futbolistas valverde Tchouaméni Valverde y Tchouaméni deberán pagar una multa de 500 mil euros cada uno. X @MadridSports_

El club español confirmó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá permanecer entre 10 y 14 días en reposo, motivo por el cual se perderá el clásico frente a Barcelona, un partido clave para la definición de LaLiga.