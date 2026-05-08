Revelan el motivo de la terrible pelea entre Valverde y Tchouaméni en una práctica del Real Madrid

El presente del Real Madrid atraviesa uno de los momentos más turbulentos de la temporada y las tensiones internas ya impactan de lleno en el vestuario. Este jueves, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni volvieron a protagonizar un fuerte enfrentamiento en la ciudad deportiva del club , apenas un día después de haber mantenido una acalorada discusión durante una práctica. El conflicto escaló rápidamente y obligó a la intervención de integrantes del cuerpo técnico y otros futbolistas para evitar que la situación pasara a mayores.

De acuerdo con versiones surgidas en España, el mediocampista francés habría encarado directamente a Valverde por diferencias que venían acumulándose desde entrenamientos anteriores. El intercambio verbal subió de tono y derivó en empujones y forcejeos dentro del predio madridista. En medio del altercado, el volante uruguayo impactó contra una mesa y sufrió un golpe que motivó una revisión médica inmediata. Aunque no presentó lesiones de gravedad, fue trasladado a una clínica por precaución y posteriormente utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

Horas más tarde, el máximo campeón de la Champions League informó el parte médico oficial del uruguayo: "Se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico". De esta manera, quedó descartado para el clásico contra el Barcelona por la Liga.

La pelea entre ambos futbolistas se produjo en un contexto extremadamente sensible para el conjunto merengue. La irregular campaña del equipo y la posibilidad concreta de cerrar la temporada sin títulos profundizaron el malestar puertas adentro. Distintas informaciones señalan que varias relaciones dentro del plantel se encuentran desgastadas y que el clima interno se volvió cada vez más tenso en las últimas semanas. Entre los nombres mencionados en las versiones periodísticas también aparece Kylian Mbappé, apuntado como uno de los jugadores que mantiene diferencias con algunos referentes del grupo.

El episodio entre Valverde y Tchouaméni no sería un hecho aislado dentro del vestuario. Días atrás también trascendió otro cruce caliente protagonizado por Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras durante un entrenamiento. Según las versiones difundidas, el defensor alemán habría agredido a su compañero con una cachetada, aunque horas más tarde ambos buscaron bajarle el tono públicamente y aseguraron que el conflicto quedó resuelto internamente.

Valverde-Tchouaméni Fede Valverde y Tchouaméni se pelearon en una práctica del Real Madrid. X @RealMadrid

Mientras tanto, el entrenador Álvaro Arbeloa atraviesa semanas complejas desde que asumió el mando tras la salida de Xabi Alonso. La relación entre parte del plantel y el cuerpo técnico se habría deteriorado considerablemente en el último tramo de la temporada. Todo sucede en la antesala de un clásico decisivo frente al Barcelona, un partido que podría marcar el rumbo definitivo del campeonato y dejar al eterno rival a un paso de la consagración si el Madrid no consigue un resultado positivo.