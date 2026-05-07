La llamativa explicación de Valverde después del incidente con Tchouaméni por el que terminó en el hospital

Federico Valverde decidió romper el silencio después del escándalo ocurrido en el vestuario del Real Madrid y publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para explicar qué sucedió durante el conflicto con Aurélien Tchouaméni .

El mediocampista uruguayo utilizó su cuenta oficial de Instagram para negar las versiones que hablaban de agresiones físicas con su compañero y expresó su malestar por la situación que atraviesa el club en el cierre de la temporada.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió”, escribió Valverde .

En el mismo mensaje, el futbolista del Real Madrid pidió disculpas públicamente y reconoció que la situación lo afecta personalmente. “Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente”, expresó.

Valverde también confirmó que el primer cruce con Tchouaméni ocurrió durante el entrenamiento del miércoles después de una jugada de práctica. Según explicó, el desgaste físico y emocional del plantel influyó en la discusión. “Tuve un incidente con un compañero de equipo como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición y la frustración hacen que todo se sienta más grande”, señaló.

Además, aseguró que situaciones similares suelen resolverse puertas adentro y lamentó que el conflicto se hiciera público en medio de una temporada complicada para el club español. “Obviamente, hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia, combinado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre está bajo los focos y todo se magnifica”, añadió.

valverde Tchouaméni Federico Valverde publicó un mensaje tras el escándalo en Real Madrid. X @MadridSports_

Qué dijo Valverde sobre el incidente en el vestuario

El uruguayo también dio detalles sobre el episodio ocurrido el jueves en Valdebebas, cuando volvió a discutir con Tchouaméni y terminó hospitalizado. Según relató, durante esa discusión golpeó “accidentalmente una mesa”, situación que le provocó un corte en la frente y derivó en una visita al hospital.

“Siento que mi enojo por la situación, mi frustración al ver a algunos de nosotros llegando al final de la temporada corriendo con nuestras últimas fuerzas y emocionalmente exhaustos, me llevó al límite de discutir con un compañero de equipo”, explicó.

Poco antes, el Real Madrid confirmó mediante un comunicado oficial que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico tras el incidente y que deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2052473290401382444&partner=&hide_thread=false Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

“Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, informó el club.

La investigación interna del Real Madrid

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni generó un fuerte impacto dentro del plantel y derivó en medidas disciplinarias tomadas por la institución. El Real Madrid anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos futbolistas después de los hechos ocurridos durante y después del entrenamiento del jueves.

“Tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo”, el club decidió iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a los jugadores involucrados. La institución también aclaró que informará las resoluciones una vez concluyan los procedimientos internos correspondientes.

Según versiones publicadas en España, incluso el director general del club, José Ángel Sánchez, tuvo que intervenir durante el conflicto para intentar calmar la situación.

Un cierre de temporada marcado por la tensión

En su comunicado, Valverde vinculó lo sucedido con el difícil momento deportivo que atraviesa el Real Madrid y con el desgaste acumulado durante la temporada. “Hemos desperdiciado otro año y no estaba aquí para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que necesitaba mostrar era en el campo, y siento que lo hice”, escribió.

El uruguayo también lamentó no poder disputar el próximo partido debido a la lesión sufrida en el incidente. “Me duele y me entristece más pasar por esta situación, que me impide jugar el próximo partido debido a decisiones médicas”, afirmó.

Por último, dejó en claro que colaborará con cualquier decisión que tome el club y remarcó que, pese al conflicto, mantiene intacto su compromiso con el equipo y con sus compañeros. “No tengo duda de que cualquier fricción que podamos tener fuera del campo desaparece una vez dentro del estadio, y si tengo que defenderlo allí, seré el primero en hacerlo”, concluyó.