Fuerte medida del Real Madrid tras la escandalosa pelea entre Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid anunció este viernes la apertura de expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después del conflicto ocurrido entre ambos futbolistas durante y después del entrenamiento del jueves en Valdebebas.

La decisión fue comunicada oficialmente por el club español a través de una breve nota en la que confirmó el inicio de procedimientos internos para investigar lo sucedido entre el mediocampista uruguayo y el francés , en un episodio que aumentó la tensión dentro del vestuario a pocos días del clásico frente al Barcelona.

“Tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo”, el club decidió iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores, señaló el Real Madrid en el comunicado.

La institución también aclaró que las conclusiones se conocerán más adelante, una vez finalizadas las actuaciones internas. “El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, agregó.

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni terminó adquiriendo todavía mayor repercusión después de que el uruguayo fuera trasladado a un hospital tras el altercado ocurrido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Según indicaron fuentes del club a EFE, el futbolista se golpeó de manera accidental luego de resbalarse durante la discusión y chocar contra una mesa central ubicada en el vestuario principal del predio. Valverde acudió al hospital como parte del protocolo médico previsto para este tipo de situaciones y posteriormente regresó a su domicilio.

El parte médico de Valverde

Más tarde, el Real Madrid emitió otro comunicado para informar el diagnóstico del futbolista uruguayo. El club confirmó que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico a raíz del golpe recibido durante el incidente.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Federico Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, explicó la entidad.

Además, detalló que el mediocampista “se encuentra en su domicilio en buen estado” y que deberá permanecer “en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2052473290401382444&partner=&hide_thread=false Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

La situación generó preocupación dentro del club no solo por el estado del jugador, sino también por el contexto deportivo en el que ocurrió el episodio. El Real Madrid atraviesa un tramo sensible de la temporada y podría quedarse sin títulos si no logra un resultado favorable en el clásico frente al Barcelona.

El segundo cruce en apenas 24 horas

El altercado del jueves no fue el primer enfrentamiento reciente entre ambos jugadores. Según adelantó el diario Marca, Valverde y Tchouaméni ya habían protagonizado un fuerte cruce durante el entrenamiento del miércoles.

Todo comenzó después de una acción de juego que derivó en un cara a cara entre ambos futbolistas. De acuerdo con la información publicada por el medio español, los dos se empujaron dentro del campo y luego continuaron la discusión en el vestuario.

La tensión habría continuado al día siguiente. Este jueves, ambos volvieron a discutir tras negarse el saludo y la situación obligó incluso a la intervención de José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid.

valverde Tchouaméni1 Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni quedaron bajo investigación interna tras el incidente en Valdebebas. X

El episodio dejó expuesto el delicado clima que atraviesa el plantel en las últimas semanas, tanto dentro como fuera de la cancha.

Un vestuario marcado por los conflictos

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni se suma a otros episodios recientes que generaron ruido dentro del Real Madrid en la recta final de la temporada. Uno de ellos involucró a Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. Según trascendió, el defensor alemán habría golpeado al lateral español en el vestuario, aunque posteriormente el propio Carreras intentó bajar la tensión con un comunicado. “Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”, afirmó.

También en los últimos días el entorno de Kylian Mbappé difundió un comunicado para responder a las críticas recibidas por viajar a París y Cerdeña durante el período de recuperación de una lesión.

“Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club”, señalaron desde el entorno del delantero francés.

A eso se suma la situación de Dani Ceballos, quien no fue convocado en los dos últimos encuentros por decisión técnica. El entrenador Álvaro Arbeloa evitó profundizar sobre el tema y respondió: “Traigo siempre a los que creo oportuno”. Luego agregó: “Lo que pasa dentro del vestuario, queda dentro”.

Con este panorama, el Real Madrid llega al clásico frente al Barcelona rodeado de tensión deportiva e interna. Mientras el club avanza con los expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni, el cuerpo técnico intenta contener un vestuario atravesado por conflictos en uno de los momentos más delicados de la temporada.