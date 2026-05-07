La sutil chicana del Barcelona al Real Madrid tras el escándalo con Valverde y Tchouaméni

A días de El Clásico en el Camp Nou, Barcelona aprovechó la fuerte crisis interna del Real Madrid y le dedicó un provocador posteo en redes.

El Real Madrid se encuentra atravesado por una fuerte crisis interna en la que se juntaron los "malos resultados" (considerando las exigencias del club) con un profundo quiebre dentro del vestuario. En ese sentido, se generó un ambiente muy caldeado que tuvo como desencadenante la escandalosa pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Según la versión que trascendió esta mañana, ambos quedaron enojados entre sí tras una serie de encontronazos durante los entrenamientos y se trenzaron en un enfrentamiento físico que terminó con el volante uruguayo hospitalizado. Este insólito episodio generó fuertes repercusiones en España y todo el mundo, y no pasó desapercibido en la vereda de enfrente.

Barcelona se burló del Real Madrid en redes Chicana Barcelona a Real Madrid El posteo del Barcelona. Captura @FCBarcelona Es que toda esta situación se produjo a días de El Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou por la fecha 35 de LaLiga, en la que el elenco blaugrana puede consagrarse campeón español con tan solo un empate, ya que le saca 11 puntos de ventaja al Merengue con 12 en juego.

En ese sentido, aprovechándose del delicado momento de su eterno rival, el cuadro catalán le dedicó una sutil chicana en redes sociales. Esta tarde, publicó una foto del entrenamiento en la que se ve a Dani Olmo pasando por un "pasillo", mientras sus compañeros, todos risueños, le dan palmadas en la espalda.