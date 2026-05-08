Video insólito: El Chiringuito recreó la tremenda pelea de Valverde y Tchouaméni con inteligencia artificial

El Chiringuito de Jugones recreó con inteligencia artificial lasa imágenes de la escandalosa pelea entre Federico Valverde y su compañero Tchouaméni.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una pelea en el vestuario del Real Madrid.

El programa de la televisión española El Chiringuito de Jugones difundió una recreación realizada con inteligencia artificial sobre la escandalosa pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, episodio que habría ocurrido en el vestuario de Real Madrid y que dejó al mediocampista uruguayo hospitalizado.

En el video generado con IA se observa a ambos futbolistas forcejeando dentro del vestuario. La secuencia muestra a Tchouaméni empujando a Valverde, quien cae y golpea su cabeza contra una mesa antes de quedar tendido en el piso. La reconstrucción rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó aún más la polémica alrededor del caso.

El impactante video con IA sobre la pelea de Valverde y Tchouaméni La recreación de la pelea entre Valverde y Tchouaméni con IA La recreación de la pelea entre Valverde y Tchouaméni con IA. El Chiringuito de Jugones

Según publicó el diario francés L'Équipe, el conflicto comenzó con una fuerte discusión que terminó en agresión física. El medio aseguró que Valverde perdió el equilibrio tras un empujón y sufrió un duro golpe en la cabeza que le provocó la pérdida momentánea del conocimiento.

Además, el periodista Edu Aguirre relató en El Chiringuito detalles del supuesto episodio y afirmó que el uruguayo debió ser trasladado a un centro médico para recibir puntos de sutura luego del impacto.