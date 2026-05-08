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Federico Valverde

Video insólito: El Chiringuito recreó la tremenda pelea de Valverde y Tchouaméni con inteligencia artificial

El Chiringuito de Jugones recreó con inteligencia artificial lasa imágenes de la escandalosa pelea entre Federico Valverde y su compañero Tchouaméni.

Diego Bautista

Diego Bautista

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una pelea en el vestuario del Real Madrid.&nbsp;

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una pelea en el vestuario del Real Madrid. 

El Chiringuito de Jugones

El programa de la televisión española El Chiringuito de Jugones difundió una recreación realizada con inteligencia artificial sobre la escandalosa pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, episodio que habría ocurrido en el vestuario de Real Madrid y que dejó al mediocampista uruguayo hospitalizado.

En el video generado con IA se observa a ambos futbolistas forcejeando dentro del vestuario. La secuencia muestra a Tchouaméni empujando a Valverde, quien cae y golpea su cabeza contra una mesa antes de quedar tendido en el piso. La reconstrucción rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó aún más la polémica alrededor del caso.

El impactante video con IA sobre la pelea de Valverde y Tchouaméni

La recreación de la pelea entre Valverde y Tchouaméni con IA

La recreación de la pelea entre Valverde y Tchouaméni con IA.

Según publicó el diario francés L'Équipe, el conflicto comenzó con una fuerte discusión que terminó en agresión física. El medio aseguró que Valverde perdió el equilibrio tras un empujón y sufrió un duro golpe en la cabeza que le provocó la pérdida momentánea del conocimiento.

Además, el periodista Edu Aguirre relató en El Chiringuito detalles del supuesto episodio y afirmó que el uruguayo debió ser trasladado a un centro médico para recibir puntos de sutura luego del impacto.

La pelea entre Valverde y Tchouaméni da que hablar en el mundo entero

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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni quedaron bajo investigación interna tras el incidente en Valdebebas.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni quedaron bajo investigación interna tras el incidente en Valdebebas.

Por su parte, Real Madrid confirmó mediante un parte médico que Valverde sufrió un “traumatismo craneoencefálico” y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días. Debido a esta situación, el volante quedó descartado para el próximo clásico frente a Barcelona.

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