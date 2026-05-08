Video insólito: El Chiringuito recreó la tremenda pelea de Valverde y Tchouaméni con inteligencia artificial
El Chiringuito de Jugones recreó con inteligencia artificial lasa imágenes de la escandalosa pelea entre Federico Valverde y su compañero Tchouaméni.
El programa de la televisión española El Chiringuito de Jugones difundió una recreación realizada con inteligencia artificial sobre la escandalosa pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, episodio que habría ocurrido en el vestuario de Real Madrid y que dejó al mediocampista uruguayo hospitalizado.
En el video generado con IA se observa a ambos futbolistas forcejeando dentro del vestuario. La secuencia muestra a Tchouaméni empujando a Valverde, quien cae y golpea su cabeza contra una mesa antes de quedar tendido en el piso. La reconstrucción rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó aún más la polémica alrededor del caso.
El impactante video con IA sobre la pelea de Valverde y Tchouaméni
Según publicó el diario francés L'Équipe, el conflicto comenzó con una fuerte discusión que terminó en agresión física. El medio aseguró que Valverde perdió el equilibrio tras un empujón y sufrió un duro golpe en la cabeza que le provocó la pérdida momentánea del conocimiento.
Además, el periodista Edu Aguirre relató en El Chiringuito detalles del supuesto episodio y afirmó que el uruguayo debió ser trasladado a un centro médico para recibir puntos de sutura luego del impacto.
La pelea entre Valverde y Tchouaméni da que hablar en el mundo entero
Por su parte, Real Madrid confirmó mediante un parte médico que Valverde sufrió un “traumatismo craneoencefálico” y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días. Debido a esta situación, el volante quedó descartado para el próximo clásico frente a Barcelona.