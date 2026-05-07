La firme postura de Djokovic ante el llamado de Sabalenka a boicotear los Grand Slams: "Eso es liderazgo"

El mundo del tenis quedó revolucionado tras las fuertes declaraciones de Aryna Sabalenka , la N°1 del mundo de la WTA , en contra de los Grand Slams : "Creo que en algún momento los boicotearemos, sí. Siento que esa será la única manera de luchar por nuestros derechos", declaró el pasado martes en la antesala de Roland Garros.

Este llamado se dio a partir de su protesta por el reparto de premios de los torneos tradicionales organizados en Australia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos: "Cuando ves el número y ves la cantidad que reciben los jugadores... Siento que el espectáculo depende de nosotros. Sin nosotros no habría torneo ni entretenimiento. Creo que definitivamente merecemos un mayor porcentaje de las ganancias", argumentó la bielorrusa.

Estas proclamaciones generaron un gran revuelo entre los fanáticos y los medios especializados, pero también entre los propios tenistas. Muchos colegas, como por ejemplo Jannik Sinner, apoyaron a Saby, y en las últimas horas se sumó a esta tendencia nada menos que Novak Djokovic .

El respaldo de Novak Djokovic a Aryna Sabalenka

"Los jugadores saben que siempre contarán con mi apoyo, y eso es todo. Las nuevas generaciones están surgiendo. Me alegra que haya voluntad por parte de los líderes de nuestro deporte, como Sabalenka, para dar un paso al frente y comprender la dinámica de la política del tenis, entender los matices y saber qué se debe hacer no solo por su beneficio y bienestar, sino por el de todos", señaló Nole este jueves en conferencia de prensa.

Novak Djokovic 2 Djokovic respaldó el reclamo de Sabalenka. EFE

"Todos formamos parte del mismo deporte. Todos intentamos engrandecerlo, ya seamos jugadores, torneos o federaciones. Desafortunadamente, a menudo existe un conflicto de intereses que algunos prefieren ignorar. Creo que ahí es donde los jugadores tienen el verdadero poder. Siempre apoyo la posición más fuerte del jugador dentro del ecosistema", sostuvo, como para no dejar dudas de su postura.

Por último, el serbio le dedicó un elogio a Sabalenka por pronunciarse y encabezar este reclamo: "Eso sí que es liderazgo, y creo que debe mantenerlo. La admiro por eso. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto", sentenció Djokovic.