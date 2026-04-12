Novak Djokovic reveló el motivo por el cual aún no se retiró del tenis: "Quiero dar el ejemplo"

Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slams, dejó en claro por qué no deja de competir profesionalmente y destacó la motivación que tiene.

A poco más de un mes de cumplir 39 años, Novak Djokovic continúa siendo una fuente de inspiración para los amantes del deporte. Con 24 títulos de Grand Slam y más de 100 conquistas a nivel ATP, el serbio mantiene una vigencia admirable, incluso disputando menos torneos que en otras etapas de su carrera.

Sin ir más lejos, a comienzos de 2026 alcanzó la final del Abierto de Australia, donde cayó ante un implacable Carlos Alcaraz en Melbourne. Luego participó del Masters 1000 de Indian Wells y, pese a su inactividad posterior, logró sostenerse dentro del top 5 del ranking mundial. Aunque su calendario es cada vez más selectivo, todo indica que podría reaparecer en el Masters 1000 de Madrid.

Novak Djokovic reveló el motivo por el cual no se retira del tenis profesional Mientras tanto, en una entrevista con Esquire, Djokovic explicó las razones que lo impulsan a seguir compitiendo al más alto nivel en el tenis, dejando en claro que el retiro aún no forma parte de sus planes inmediatos: “Lo que me motiva a seguir es mi pasión por el tenis. Sigo disfrutando cada momento que paso en la cancha. El tenis sigue siendo importante para mí, pero ya no lo es todo. Eso me da más fuerza”, lanzó.

djokovic Novak Djokovic, el mejor tenista de todos los tiempos, dejó en claro que aún no piensa dejar el tenis profesional. X @atptour “Me encanta la competición, sigo sintiéndome fuerte y ver que puedo poner en aprietos a los más jóvenes constituye una gran diversión para mí, y también una motivación especial. Además, ahora no solo quiero ganar, sino también dar ejemplo y mostrar buenos valores“, añadió.