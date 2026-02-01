Presenta:

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic y se quedó por primera vez con el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz jugó una final perfecta en Melbourne, derrotó a Novak Djokovic y se consagró campeón del único Gran Slam que le faltaba. Histórico

Carlos Alcaraz no lo puede creer: ganó por primera vez el Australian Open derrotando al imbatible Djokovic.

Foto: EFE

Carlos Alcaraz se convirtió en el nuevo campeón del Abierto de Australia luego de imponerse en una gran final sobre el serbio Novak Djokovic y se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Carlos Alcaraz, único: derrotó a Djokovic y ganó el Abierto de Australia

El tenista español, de solo 22 años, se impuso por 2-6, 6-2, 6-3 y 6-4 luego de 3 horas y 2 minutos de juego.

