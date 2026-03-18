Facundo Lencioni, solo contra todos: el distinto de un Gimnasia que a veces no acompaña

Facundo Lencioni fue el mejor de Gimnasia: pidió la pelota, generó juego y mostró personalidad, pero muchas veces jugó solo en un equipo sin respuestas.

En medio de un equipo que todavía busca respuestas, Facundo Lencioni volvió a ser de lo más claro en Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Junto a Saavedra, fue el jugador destacado de la noche.

El volante repitió una fórmula que ya empieza a ser marca registrada: coraje para ir, personalidad para jugar y frialdad para entender los momentos del partido. En un contexto adverso, fue de los pocos que no se escondió.

Facundo Lencioni la figura de Gimnasia Eso sí, no todo es perfecto. Por momentos, Lencioni parece pedir compañía: levanta la cabeza, estira el pase… y no encuentra a nadie. Un síntoma más de un equipo que todavía no termina de acompañar a sus mejores intérpretes.

Aun así, dejó una jugada que pudo cambiar la historia: una acción individual de alto nivel que por centímetros no terminó en gol y que reflejó lo que fue su partido—determinante, vertical y siempre intentando algo más.