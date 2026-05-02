¿Es él? El desubicado tuit viral con una foto del Pipita Higuain en Miami: la respuesta de su entorno

Gonzalo Higuain tuvo una carrera envidiable en el fútbol: habiendo debutado en River, brilló con las camisetas de Real Madrid, Napoli y la Juventus, además de jugar en otros grandes como Chelsea y Milan. También es el séptimo máximo artillero de Selección argentina, con un total de 31 goles en 75 partidos jugados.

Lamentablemente, una seguidilla de fallos cruciales en las finales del Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2016 hicieron que le quedara un duro estigma social que, sumado a otros fuertes problemas personales, precipitaron su alejamiento de los principales focos y retiro profesional con el Inter Miami en 2022 con tan solo 34 años.

Desde entonces, no había tenido muchas apariciones públicas, hasta que este sábado por la mañana volvió a ser viral en redes sociales por una foto suya junto con un fanático en Miami . En la misma, se lo ve con una vestimenta y un look bastante peculiares, con la barba muy larga y un físico con el que nunca se lo había visto mientras estaba en actividad

La imagen fue compartida en redes por el usuario @marcosmondria10, quien la publicó en X con un muy desubicado y malintencionado encabezado: "NO ES IA . Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual", reza el mismo.

Pese a la aclaración inicial, durante las primeras horas se instaló la duda si se trataba de una foto real o si estaba generada (o alterada) efectivamente con inteligencia artificial. Sin embargo, según informó el diario Olé, su entorno confirmó que la imagen es real y que el Pipita accedió a tomársela sin importarle lo que pudieran decir de su apariencia.

La vida de Higuain post retiro

Desde que colgó los botines hace unos 4 años, Higuain optó por mantener un perfil bajo y alejarse de las cámaras. Vive en Miami e incursionó en el mundo del pádel, deporte en el que recientemente ganó un torneo local. Además, en 2024 comenzó a trabajar en las categorías juveniles de las Garzas, con el objetivo de dedicarse a la formación de jóvenes futbolistas.