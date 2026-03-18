La Albiceleste se medirá ante Guatemala en la Bombonera en lo que será el partido despedida del país previo al Mundial 2026. ¿Cuál fue el motivo?

La Selección argentina hará su partido de despedida del país previo al Mundial 2026 en la Bombonera.

El escenario internacional terminó impactando de lleno en la agenda de la Selección argentina. El conflicto en Medio Oriente y una serie de negociaciones sin acuerdo derivaron en la suspensión de la Finalissima frente a España, un duelo que prometía ser una de las grandes citas del calendario. La falta de consenso entre las federaciones y cuestiones de seguridad terminaron por dejar sin efecto el esperado cruce intercontinental.

Con el reloj corriendo en la antesala del Mundial 2026, la dirigencia de la AFA se movió con rapidez para reconfigurar la hoja de ruta. En ese contexto, logró acordar un amistoso frente a Guatemala, que servirá como banco de pruebas para el equipo conducido por Lionel Scaloni. El encuentro aparece como una oportunidad clave para ajustar detalles y, al mismo tiempo, reencontrarse con el público local antes de la gran cita.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre el estadio, desde la conducción del fútbol argentino ya se iniciaron gestiones para que el partido se dispute en la Bombonera. La intención es clara: garantizar un marco imponente y mantener el vínculo cercano entre el plantel y los hinchas en territorio nacional.

La hinchada de la Selección argentina en la Bombonera. Foto: NA La hinchada de la Selección argentina en la Bombonera. Foto: NA La alternativa del Estadio Monumental quedó rápidamente descartada por cuestiones logísticas, ya que el recinto estará ocupado por un evento musical en esa fecha. Así, el estadio de Boca toma fuerza como sede principal, respaldado además por un antecedente que alimenta la ilusión en la previa de un nuevo desafío mundialista.

La cábala detrás de la elección de la Bombonera para el partido despedida del país de la Selección argentina Ese recuerdo remite al 25 de marzo de 2022, cuando la Albiceleste se impuso con autoridad por 3-0 ante Venezuela en ese mismo escenario, por las Eliminatorias Sudamericanas. Aquel triunfo no solo marcó la última presentación como local antes de viajar a Qatar, sino que también quedó asociado al camino que culminó con la consagración mundial meses después.