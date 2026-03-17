La Selección argentina se despedirá del país con un amistoso en marzo: fecha, rival y posible estadio

Caída la Finalissima, la AFA comunicó que la Selección argentina se entrenará en Ezeiza y disputará un último partido en casa antes del Mundial.

La Selección argentina ya dio vuelta la página tras la cancelación de la Finalissima y rápidamente encontró una solución para no perder ritmo en la previa del Mundial. En cuestión de días, la AFA cerró un amistoso que servirá como despedida oficial en el país.

La Selección argentina se despedirá del país con un amistoso ante Guatemala El partido será el martes 31 de marzo y el rival elegido es Guatemala. La confirmación llegó este martes, luego de negociaciones que se aceleraron a comienzos de la semana con la intención de completar el calendario que había quedado con un hueco inesperado tras la disputa con la UEFA que terminó mal.

Si bien el encuentro ya tiene fecha y rival, todavía resta definir el escenario. Esta vez, el Monumental no será una opción porque ese día estará ocupado por un recital. Es por eso que ahora se analizan distintas alternativas para que la despedida sea con estadio lleno y es casi un hecho que será en Buenos Aires, con la Bombonera como probable escenario.

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La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala



https://t.co/NB3d3Q2QVy pic.twitter.com/M0abzWG3OZ — Selección Argentina (@Argentina) March 17, 2026 El plan de Scaloni para la fecha FIFA, tras la cancelación de la Finalissima En paralelo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya planifica la logística de la concentración. El plantel se reunirá desde el domingo en el Predio Lionel Andrés Messi, donde comenzarán los entrenamientos de cara al amistoso. Ese mismo día arribará un vuelo chárter desde Madrid con gran parte de los convocados, lo que permitirá ganar tiempo en la puesta a punto. Por eso, en las próximas horas habrá definiciones importantes.