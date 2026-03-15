El duro comunicado de la AFA tras la cancelación de la Finalissima y el firme respaldo de Conmebol

Después de los comunicados emitidos desde Europa, la otra campana no tardó en llegar. La AFA y Conmebol publicaron su propia versión de los hechos tras confirmarse la cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y España, luego de varias idas y vueltas en una negociación que terminó en la nada misma.

El partido entre los campeones de América y Europa venía en duda desde hace varios días, con distintas alternativas sobre la mesa para encontrar una sede y una fecha que cerraran para todas las partes. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y finalmente el encuentro quedó suspendido .

El anuncio oficial lo dio la UEFA en las primeras horas de este domingo y no dudó en marcar a la AFA como principal responsable por la no realización de la Finalissima . Pero, como en todo, siempre hay dos versiones, y la respuesta llegó casi al instante.

En el comunicado difundido cerca del mediodía, la casa madre del fútbol argentino explicó que había dado el visto bueno para disputar en otra sede dado a los conflictos bélicos en Qatar, aunque con una pequeña modificación en el calendario. "El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo", señalaron.

Además, desde Viamonte remarcaron que la predisposición para disputar el encuentro siempre estuvo. En ese sentido, aseguraron que tanto Conmebol como la AFA “reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid”, aunque con una condición puntual: trasladar el partido cuatro días más tarde.

Conmebol también se expidió y dio su versión de los hechos

Ese pedido fue justamente el punto de quiebre. “Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”, señalaron desde la Conmebol, en un comunicado aparte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/2033207342343557541&partner=&hide_thread=false Comunicado: La Finalissima entre Argentina y España queda cancelada. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 15, 2026

Volviendo a la versión de la AFA, también se dejó en claro la postura respecto a las gestiones en silencio que hizo la UEFA para jugar el partido en el Santiago Bernabéu. “En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, sentenciaron, rechazando rotundamente esta posibilidad.

La AFA cerró el comunicado agradeciendo a Qatar por la “buena predisposición”, y también a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol “por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido”.