Finalissima cancelada: la inesperada decisión de la Selección argentina para la fecha FIFA de marzo

Caída la Finalissima y sin amistosos confirmados, Lionel Scaloni ya tiene un plan alternativo para no perder una ventana clave a tres meses del Mundial. Los posibles escenarios.

La cancelación de la Finalissima dejó a la Selección argentina en medio de una situación tan inédita como preocupante. Sin el duelo estelar que tenía previsto disputar ante España el 27 de marzo, la vigente campeona del mundo no tiene partidos confirmados y la fecha FIFA de marzo pasó a estar llena de interrogantes.

El esperado duelo entre los campeones de América y Europa finalmente no se realizará luego de que la UEFA y la AFA no llegaran a un acuerdo para definir la sede del encuentro, que se vio atravesado por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. Claro, la noticia cayó como un baldazo de agua fría para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que ya tenía prácticamente planificada la convocatoria pensando en ese compromiso.

De hecho, el entrenador había presentado una prelista de futbolistas para que sus clubes estuvieran al tanto de una posible citación, aunque todo eso quedó momentáneamente en pausa. Ante este escenario inesperado, en la AFA trabajan a contrarreloj para reorganizar la agenda y parece haber un plan b.

Scaloni tiene un plan: que hará la Selección argentina en la fecha FIFA de marzo La idea es que los jugadores de la Albiceleste igualmente se junten durante esta fecha FIFA para entrenarse bajo las órdenes de Scaloni. Según informó Olé, el plan es que los convocados viajen el domingo por la noche en un vuelo chárter desde Madrid hacia Argentina para concentrarse en el predio de Ezeiza.

Messi Selección argentina La Scaloneta se entrenará en Ezeiza a la espera de un posible amistoso en el país. Así, el plantel trabajará durante diez días en el país mientras se intenta cerrar un amistoso de último momento, algo que parece muy complejo dado a los tiempos. El objetivo es disputar al menos un partido que también pueda servir como despedida ante el público argentino antes de encarar la recta final rumbo al Mundial 2026.