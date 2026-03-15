El ataque de furia de Eduardo Domínguez al terminar la conferencia, post caída de Mineiro ante Vitoria

Luego de la derrota 0-2 por el Brasileirao, Eduardo Domínguez explotó apenas se retiró de la sala de prensa y tuvo una insólita reacción. El video.

Eduardo Domínguez no está teniendo el mejor de sus arranques en el fútbol brasileño. Luego del golpazo ante Cruzeiro por la final del Campeonato Estadual (terminó en una feroz batalla campal), el DT argentino sumó su segunda derrota al frente de Atlético Mineiro: 0-2 como visitante de Vitória, un resultado que podría dejar al equipo en zona de descenso del Brasileirao.

En la conferencia de prensa posterior, el Barba hizo un análisis muy autocrítico del rendimiento de su equipo y apuntó a la falta de eficacia en ataque. “Teníamos el partido controlado, con muchas chances de gol en el área, pero no fuimos efectivos. Nos vimos en desventaja en una jugada de pelota parada. Nos desesperamos, corriendo en todas direcciones, incapaces de mantener el orden. En la segunda parte, volvimos a fallar en la definición”, subrayó.

Video: la insólita reacción de Eduardo Domínguez tras la derrota de Atlético Mineiro ante Vitória Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó cuando minutos después de eso, cuando Domínguez se alejó de los micrófonos. Tras despedirse cordialmente de los periodistas, el técnico se retiró de la sala, dejó caer la botella de agua que tenía en la mano y, sin decir nada, le pegó un fuerte zurdazo en el aire, descargando toda su bronca por el resultado.

La furiosa reacción de Eduardo Domínguez tras la derrota de Mineiro ante Vitória por el Brasileirao. La furiosa reacción de Eduardo Domínguez tras la derrota de Mineiro ante Vitória por el Brasileirao. A pesar del mal momento, el exentrenador de Estudiantes pidió tranquilidad para intentar revertir el panorama. “Tenemos que mantener la calma. Eso no significa que no nos duela. Nos duele mucho estar en esta situación, no nos gusta, pero tenemos que ser inteligentes y sacar lo positivo. Al final, todo está en los detalles", sentenció.