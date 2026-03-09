El escandaloso Cruzeiro-Mineiro terminó con 23 expulsados, pero el récord mundial es de un partido argentino ¡con 36 rojas!

A pesar de la enorme cantidad de expulsiones que registró, el clásico Cruzeiro-Mineiro no consiguió alcanzar una histórica marca del Ascenso argentino.

La definición del Campeonato Mineiro 2026 tuvo un final escandaloso. Este domingo, Cruzeiro se consagró campeón al vencer en la final 1-0 a Atlético Mineiro, su eterno rival. Pero, con las tensiones a flor de piel, algo típico de este tipo de choques, la fiesta deportiva terminó en una feroz batalla campal entre los jugadores de ambos equipos.

El saldo fue devastador, ya que el árbitro repartió un total de 23 tarjetas rojas: 12 para el Raposa y 11 para el Galo. Esta noticia recorrió el mundo y generó un gran revuelo dado lo inusitado del hecho. Sin embargo, el clásico de Belo Horizonte no alcanzó el Récord Guinness de expulsiones, el cual corresponde a un partido del Ascenso argentino en el que se mostraron nada menos que ¡36! cartulinas coloradas.

It's not quite the 36 players that got sent off in the Argentine Primera D game between Club Atlético Claypole and Victoriano Arenas at the Estadio Rodolfo Capocasa on 27 February 2011.

All 18 players on each side (11 onfield players and 7 substitutes) were sent off following…



All 18 players on each side (11 onfield players and 7 substitutes) were sent off following… https://t.co/W2KgqN6y4K — Guinness World Records (@GWR) March 9, 2026 El libro que registra las marcas mundiales, a raíz de lo acontecido ayer en el Estadio Mineirao, recordó el partido que jugaron Claypole y Victoriano Arenas en la temporada 2010/11 de la Primera D, en la que el elenco del partido de Almirante Brown se impuso por 2-0 como local por la fecha 23, pero el resultado terminó quedando en segundo plano.

El partido entre Claypole y Victoriano Arenas que terminó con ¡36 expulsados! El partido entre Claypole y Victoriano Arenas que terminó con ¡36 expulsados! El juez Damián Rubino terminó siendo el gran protagonista de aquella tarde del sábado 26 de febrero de 2011. En un encuentro muy físico que tuvo muchos momentos de aspereza a lo largo de los 90 minutos, tras el pitazo final todos los futbolistas presentes se trenzaron en un violento enfrentamiento en pleno campo de juego, al que también se sumaron los integrantes de ambos cuerpos técnicos y algunos hinchas.