Eduardo Domínguez no se guardó nada y cuestionó a sus jugadores tras la caída en el Campeonato Mineiro: "Ni necesitamos los datos del GPS"

Eduardo Domínguez apuntó contra el plantel del Atlético Mineiro tras la derrota en la final del Campeonato Mineiro ante Cruzeiro. Mirá lo que dijo.

Eduardo Domínguez y una lapidaria crítica a sus jugadores tras perder la final con Cruzeiro.

Luego de dejar a Estudiantes como líder del Torneo Apertura, Eduardo Domínguez asumió en Atlético Mineiro con el objetivo de pelear por títulos. Sin embargo, su ilusión sufrió un golpe tras la derrota frente a Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro.

El 1-0 en contra terminó quedando en un segundo plano por los serios incidentes que se desataron dentro del campo de juego, donde se produjo una pelea generalizada entre futbolistas. En ese clima tenso, el entrenador no ocultó su malestar y lanzó fuertes críticas hacia algunos jugadores de su propio plantel.

"El que no corre no va a jugar", lanzó el argentino en conferencia de prensa. Luego, visiblemente molesto, hizo énfasis en el bajo rendimiento que mostraron sus dirigidos: " Hoy no jugamos como si fuese una final", recalcó.

La dura crítica de Eduardo Domínguez al plantel del Atlético Mineiro "Ellos corrieron más. Ni necesitamos los datos del GPS, se vio. Las palabras tienen que quedar a un costado. Precisamos hechos. Hay que prepararse porque va a ser difícil. Vamos a tener que hacer cambios porque esto no es lo que buscamos. Hay que dar la cara, mostrarla", remarcó Eduardo Domínguez.

El ácido comentario que hizo Eduardo Domínguez sobre sus futbolistas tras perder la final del Campeonato Mineiro X @WadsonAraujo89 Por otro lado, apuntó: "El rival cometió 30 faltas. Eso demuestra su agresividad. Nosotros cometimos 10. Hablaré con todos, obviamente, porque es mi trabajo y tengo que hacerlo. Pero, insisto: muchas veces, tenemos que dejar de hablar y actuar. Porque tenemos que demostrarlo frente a nuestra hinchada. No nos gusta que vean cómo perdimos. Podemos perder de otra manera".