¡Sorpresa en la Fórmula 1! Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

Mientras se sigue destacando en el Gran Circo, Max Verstappen confirmó que disputará las 24 horas de Nürburgring junto a su equipo personal.

El piloto neerlandés de Fórmula 1, Max Verstappen, correrá las 24 horas de Nürburgring este 2026 junto al español Daniel Juncadella, el austriaco Lucas Auer y el francés Jules Gounon.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1 entre 2021 y 2024, competirá en esta carrera de resistencia con el equipo de Mercedes-AMG Verstappen Racing con un GT3 que lucirá las decoraciones de Red Bull.

Max Verstappen correrá las 24 Horas de Nürburgring "Nürburgring es un lugar especial, ha estado en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que estoy encantado de que ahora podamos hacerlo realidad. El año pasado obtuve mi licencia DMSB para el Nordschleife y pude participar en la NLS9, que ganamos", señaló Verstappen en un comunicado del equipo.

verstappen 33 Max Verstappen confirmó que disputará las 24 horas de Nürburgring. Shutterstock Al neerlandés le acompañarán en esta competición el español Daniel Juncadella, que ha encadenado varios podios en Nürburgring; el francés Jules Gounon, conocido por ser uno de los mejores pilotos de resistencia; y el austriaco Lucas Auer, natural de las carreras de esprint.

"Con Dani, Jules y Lucas tenemos una alineación sólida y recibimos un apoyo fantástico de Red Bull y Mercedes-AMG Motorsport. Ahora se trata de hacer los preparativos necesarios antes de los eventos para poder darlo todo en las carreras", apuntó el piloto neerlandés.