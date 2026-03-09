Inesperado: el San Pablo despidió a Crespo tras perder la semifinal del Paulista ante Palmeiras

Pese a estar puntero en el Brasileirao, el San Pablo decidió desvincular a Hernán Crespo como DT, quien había asumido su segundo ciclo en julio de 2025.

El segundo ciclo de Hernán Crespo como director técnico del San Pablo llegó sorpresivamente a su fin. Este lunes, el club anunció su despido con un frío comunicado que publicaron en redes sociales, en lo que fue una noticia por demás inesperada y que agarró desprevenidos a todos los hinchas y la prensa deportiva brasileña.

Esto se dio una semana después de que cayera en las semifinales del Torneo Paulista ante Palmeiras, el pasado domingo 1 de marzo -este fin de semana no tuvo actividad ya que se estaban jugando las finales de todos los campeonatos regionales-. Una decisión por demás llamativa, ya que la temporada recién comienza y el equipo marcha puntero en el Brasileirao con 10 puntos obtenidos en 4 fechas jugadas.

Hernán Crespo ya no es más DT del San Pablo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SaoPauloFC/status/2031057488548606157?s=20&partner=&hide_thread=false São Paulo comunica saída de Hernán Crespo



O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026 "Decidimos este lunes destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote. (...) Les deseamos a él y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras", reza el anuncio del Tricolor Paulista, en un texto que repasa también sus estadísticas al frente del primer equipo.

En los comentarios, los fanáticos se mostraron sorprendidos y enojados ante esta novedad y cuestionaron la dirigencia, ya que entendían que el trabajo realizado por "Valdanito" estaba siendo bueno. El propio exgoleador se sentía a gusto y comprometido con su club y, de hecho, esbozó esto como argumento semanas atrás cuando le preguntaron si consideraba ir a River para reemplazar a Gallardo, a lo que había respondido que no.