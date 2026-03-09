San Martín busca marcar territorio en el Federal A y ser un rival difícil

Tras una nueva asunción de Corrales, San Martín busca consolidar su proyecto y pelear arriba en el Torneo Federal A.

Atlético San Martín ya se prepara para un nuevo desafío en el Torneo Federal A, y con Christian Corrales de regreso como director técnico, el equipo apunta a pelear en las primeras posiciones y convertirse en protagonista a lo largo de la temporada.

Corrales, que ya había dirigido al club en etapas anteriores, tomó nuevamente las riendas del plantel con la motivación de fortalecer un proyecto futbolístico que busca crecer fecha a fecha. Su llegada genera expectativa en la hinchada y en la dirigencia, que ve en su estilo de trabajo una base sólida para competir en una de las zonas más duras del torneo.

El entrenador llega con conocimiento de la casa, experiencia en la categoría y la intención de plasmar un equipo equilibrado, con buenas salidas desde el mediocampo y solidez defensiva. Además, su vínculo previo con el plantel le permite comenzar con trabajo concreto desde el primer día.

San Martín busca ser protagonista en el Federal A. San Martín encara así una nueva etapa con la idea de consolidarse. El club confía en que la renovación de la confianza en Corrales será clave para afrontar los desafíos que trae el Federal A, un torneo conocido por su exigencia física y por la paridad entre los equipos.

Los dirigidos por Corrales ya trabajan en la puesta a punto física y táctica de cara al inicio de la competencia, con la mira puesta en ser un equipo difícil de vencer tanto de local como de visitante.