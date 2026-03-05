Valentina, la reina de San Martín que sueña con ser arquitecta y llevar Vendimia a todo el país

Con una sonrisa tranquila y una forma sencilla de hablar, Lucía Valentina Rosalez se presenta tal como es: una joven familiera, apasionada por aprender y orgullosa de representar a su departamento en la Vendimia .

“Soy una persona que le gusta estar con su familia, que cocina, que estudia y que va al gimnasio”, asegura, describiendo una rutina simple que combina responsabilidades, afectos y tiempo para sí misma.

Valentina tiene 20 años, mide 1,67 metros, tiene ojos verdes y cabellos castaños claros. Es la actual reina de General San Martín y representará al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia , que se realizará el 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Su camino hacia la corona comenzó cuando representó al distrito de Ingeniero Giagnoni. Luego fue elegida en la Fiesta Departamental de la Vendimia, convirtiéndose en la soberana de todo San Martín.

Más allá de la corona, la joven también tiene claros sus objetivos personales. Terminó sus estudios secundarios y se recibió de maestra mayor de obras, pero su gran meta es comenzar la carrera de Arquitectura.

En su tiempo libre, encuentra inspiración en el arte y la tradición. Cuenta que uno de sus hobbies favoritos es bailar folklore y también disfruta diseñar y crear su propia ropa, una actividad donde combina creatividad y expresión personal.

Valentina Rosalez

La flamante soberana no oculta la emoción que siente por el logro alcanzado. Con orgullo, recuerda que su coronación también tiene un valor especial para su comunidad.

“Estoy súper emocionada y agradecida con todos, desde mi familia y amigos hasta la comunidad de Ingeniero Giagnoni y San Martín toda”, sostiene con una sonrisa en el rostro.

Valentina también destaca que esta experiencia representa una oportunidad para impulsar proyectos que conecten a las personas con la identidad vendimial.

En ese sentido, adelanta que durante su reinado le gustaría trabajar en iniciativas sociales y culturales que pongan en valor las tradiciones de Mendoza.

“Porque la Vendimia es eso, justamente: cultura y tradición”, concluye.