Doble fila en CABA: cómo funcionan los controles y en qué barrios están

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) reforzó los controles contra la doble fila con operativos diarios en zonas de alto tránsito. El esquema incorpora un sistema de aviso por altavoz que alerta a los conductores antes de aplicar sanciones, con el objetivo de ordenar la circulación y reducir demoras en áreas comerciales y gastronómicas.

En la CABA reforzaron los controles por la doble fila. Foto: GCBA

Sigue el conflicto por las multas en la CABA Foto: GCBA

El operativo fue diseñado con un esquema gradual que prioriza la advertencia antes de la multa. Cuando un agente detecta un vehículo mal estacionado en doble fila:

De esta manera, el conductor puede escuchar el aviso incluso si se encuentra dentro de un comercio, bar o restaurante. Si no se presenta tras unos minutos, se labra el acta de infracción.

En los casos en que el vehículo sigue bloqueando la circulación, se solicita una grúa. Además de la multa, el titular deberá abonar el acarreo y la estadía.

Dónde ya se aplican los operativos

Los controles comenzaron hace un mes en zonas clave de la Ciudad:

Recoleta

Palermo

Balvanera

Once

En ese período, los agentes realizaron alrededor de 4.000 advertencias y labraron 150 multas, lo que refleja que la mayoría de los conductores corrigió la situación a tiempo.

La expansión a nuevos barrios

El plan ahora se extiende a otras zonas donde la doble fila también se volvió frecuente:

Caballito

Núñez

Belgrano

Colegiales

Por qué se refuerzan los controles por la doble fila

Según explicaron desde el Ministerio de Infraestructura porteño, esta práctica se consolidó en los últimos años, especialmente tras la pandemia, generando congestión, bocinazos y maniobras riesgosas.

En ese marco, remarcaron que el foco de los operativos está puesto en mejorar la circulación y reducir conflictos en la vía pública. Por eso, el sistema apunta a generar conciencia en los conductores antes de sancionar.

Los controles se realizan todos los días, con mayor intensidad en horarios de alto movimiento, como el mediodía y la noche. De acuerdo con los datos oficiales, solo el 3,7% de las advertencias terminó en multa, lo que evidencia una alta respuesta de los automovilistas ante los avisos.