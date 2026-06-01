Atención médica gratis en CABA: qué servicios brindan y cómo sacar turno

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) confirmó el cronograma de la primera semana de junio del programa Más Servicios en tu Barrio, que ofrecerá atención odontológica y oftalmológica gratuita en distintos barrios. Los operativos se realizarán entre el 1 y el 5 de junio e incluirán también vacunación, trámites y controles veterinarios.

El Gobierno de CABA brinda atención oftalmológica gratis en el marco del programa Más Servicios en tu Barrio. Foto: Shutterstock

El trabajo del óptico es tan importante como el del oftalmólogo. Foto: Shutterstock

Las autoridades porteñas informaron que tanto la atención odontológica como la oftalmológica requieren turno previo. Los vecinos interesados deberán reservarlo a través de la turnera oficial del programa Más Servicios en tu Barrio.

Según explicaron, esta modalidad busca mejorar la organización de cada operativo y reducir los tiempos de espera.

Las prestaciones médicas se realizarán en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires entre el lunes 1 y el viernes 5 de junio, de 9 a 14 horas.

Cronograma completo:

Lunes 1 de junio: atención oftalmológica en Plaza Vélez Sarsfield, Floresta

Martes 2 de junio: atención odontológica en Plaza Vélez Sarsfield, Floresta

Miércoles 3 de junio: atención oftalmológica en La Dulce, Villa Lugano

Jueves 4 de junio: atención odontológica en Barrio Papa Francisco, Villa Lugano

Viernes 5 de junio: atención odontológica y oftalmológica en Parque Lezama, San Telmo

Qué incluye la atención oftalmológica y odontológica

El servicio oftalmológico ofrece controles visuales gratuitos realizados por profesionales. En caso de ser necesario, también se entrega la receta para anteojos y se informa cómo acceder a ellos sin costo.

Por su parte, la atención odontológica incluye controles preventivos, diagnósticos y derivaciones para tratamientos básicos, con el objetivo de detectar problemas de salud bucal de manera temprana.

Qué otros servicios habrá en Más Servicios en tu Barrio

Además de las prestaciones médicas, el programa ofrecerá asesoramiento y gestión de trámites vinculados a:

Anses

AGIP

Mi BA

Tarjeta SUBE

Subsidios de servicios públicos

También habrá vacunación antigripal y contra el COVID-19, vacunación de mascotas, castraciones con turno previo, controles veterinarios y servicios del Repara Móvil.