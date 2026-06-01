"Sin prisa, pero sin pausa": el nuevo y emotivo video de Juan Cruz Yacopini en plena recuperación

Juan Cruz Yacopini volvió a emocionar a sus seguidores con una nueva muestra de fortaleza y determinación. El piloto mendocino, que continúa adelante con su proceso de recuperación tras el grave accidente sufrido en diciembre de 2025, compartió este lunes un video en sus redes sociales que rápidamente generó una ola de reacciones positivas.

En las imágenes se lo puede ver movilizándose por sus propios medios. Primero desciende de la silla de ruedas y luego realiza el esfuerzo necesario para subir al asiento del acompañante del vehículo de su padre, Alejandro, un gesto que refleja los avances que viene logrando en su rehabilitación.

Junto a la publicación, Yacopini dejó un mensaje cargado de optimismo y perseverancia: “Arrancando una nueva semana. Solo calidad, sin prisa, pero sin pausa”.

La publicación recibió rápidamente cientos de comentarios de seguidores, amigos y referentes del deporte motor que siguen de cerca la evolución del piloto mendocino.

Entre los mensajes más destacados apareció el del experimentado piloto español Nani Roma, una voz especialmente significativa por la experiencia personal que atravesó junto a su hijo durante un largo proceso de recuperación.

“Puto crack querido. Dale dale fuerte”, escribió el múltiple campeón del Rally Dakar, sumándose a las numerosas expresiones de afecto y aliento que recibió Yacopini.

Una recuperación que inspira dentro y fuera del automovilismo

La semana pasada, Yacopini también había compartido una imagen muy especial. En aquella oportunidad recibió la visita de integrantes de Toyota Gazoo Racing, el equipo con el que compite, y volvió a colocarse su overol de carreras, una escena que generó una profunda emoción entre sus seguidores.

El piloto de 26 años continúa atravesando un exigente proceso de rehabilitación desde el accidente ocurrido el 19 de diciembre de 2025 en el Dique El Carrizal. Mientras navegaba en una lancha junto a otras personas, se arrojó al agua sin advertir la escasa profundidad del lugar y sufrió un fuerte impacto contra el fondo que le provocó un severo traumatismo en la cabeza.

Juan Cruz Yacopini overol Juan Cruz Yacopini comparte su evolución en las redes. Redes Sociales

Tras el accidente fue trasladado de urgencia hasta la Ruta 62, donde una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo esperaba para continuar con la asistencia médica. Durante ese traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado mediante maniobras de RCP.

Inicialmente fue atendido en el Hospital Perrupato de San Martín, donde ingresó con un cuadro de politraumatismo grave y shock medular. Posteriormente continuó su tratamiento en la Clínica de Cuyo y más tarde fue derivado al Instituto Fleni, en la Ciudad de Buenos Aires, donde siguió adelante con su recuperación.

Desde entonces, cada avance compartido por Yacopini se transforma en una señal alentadora para quienes siguen su evolución. Con paciencia, trabajo constante y el apoyo de su entorno, el piloto mendocino continúa sumando pequeños grandes pasos en un camino que inspira a miles de personas.