Rally Dakar: el fuerte mensaje de Nani Roma a Juan Cruz Yacopini tras vivir una situación similar con su hijo

El Rally Dakar 2026 comenzó envuelto en emociones fuertes, no solo por la exigencia deportiva sino también por las historias humanas que rodean a sus protagonistas. Una de ellas tiene como eje al mendocino Juan Cruz Yacopini , quien atraviesa un delicado momento tras el grave accidente sufrido en diciembre.

En la previa de la 48ª edición de la competencia más dura del mundo, uno de los mensajes más sentidos llegó desde la voz de Nani Roma , referente absoluto del rally raid y símbolo de resiliencia dentro y fuera de la pista. El piloto catalán no dudó en detenerse a hablar del difícil presente que vive Yacopini junto a su familia.

Con la autoridad que le da una carrera marcada por la superación, Roma destacó la importancia de mantener la fortaleza emocional en contextos adversos y recordó experiencias personales que lo conectan de manera directa con la situación del piloto argentino.

En declaraciones al sitio Campeones, Nani Roma se refirió al tema durante una entrevista brindada a Jorge Dominico, enviado especial al Dakar 2026 en Arabia Saudita, donde dejó un mensaje profundo y cargado de empatía para Yacopini y su entorno.

“No tengo palabras, nosotros en casa hemos vivido una situación parecida y ahora solamente tenemos que esperar la evolución. Pensar que es joven, que ahora le viene un momento de lucha, como hemos hecho nosotros con mi hijo. Tendrá momentos de mierda, difíciles, que te preguntas por qué pasan las cosas. Pero tienen que seguir, tienen todo nuestro apoyo, ya lo saben”, expresó Roma con crudeza y sinceridad.

El emotivo mensaje de Nani Roma a Juan Cruz Yacopini El emotivo mensaje de Nani Roma a Juan Cruz Yacopini

*Video: Campeones

El piloto de Fegueroles (Barcelona) hizo hincapié en la importancia del acompañamiento familiar y en la necesidad de atravesar los momentos más oscuros con paciencia y esperanza. Sus palabras no solo resonaron en el ambiente del Dakar, sino también entre los fanáticos del automovilismo argentino.

Roma, que afronta su 29ª participación en el Dakar y buscará su tercer triunfo, volvió a demostrar que su legado va más allá de los resultados deportivos.

Una historia de superación que respalda sus palabras

El español es uno de los pocos pilotos que logró ganar el Dakar tanto en motos (2004) como en autos (2014). Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por duros golpes fuera de la competencia. En 2023 no pudo correr la prueba debido a un cáncer de vejiga, enfermedad que logró superar con éxito.

“Trabajo mucho, entreno mucho, me preparo mucho para el objetivo de ganar el Dakar. Cuando me falte la motivación, lo dejaré”, aseguró Roma en la previa de una nueva edición. Y agregó, sobre su experiencia personal: “Yo creo que el cáncer te mata o te refuerza, en mi caso salí reforzado”.

A ese proceso se sumó el accidente sufrido por su hijo Marc, que le provocó la pérdida de movilidad en las piernas. Con el paso del tiempo y la ayuda de un exoesqueleto, logró volver a caminar, una experiencia que marcó profundamente al piloto catalán. “Me ha cambiado la perspectiva de la vida y me ha hecho mucho más fuerte”, explicó Roma, palabras que hoy cobran aún más sentido al acompañar a Juan Cruz Yacopini en su lucha.