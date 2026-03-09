River echó a "La Roca", el histórico jefe de seguridad del plantel profesional: el motivo

Diego Moreno, que había desembarcado en River en 2014 a la par de Gallardo, fue despedido del club y la decisión tomó por sorpresa al mundo millonario.

En medio de los cambios que se vienen dando en la estructura de River Plate, en las últimas horas se confirmó una salida que generó sorpresa y no pasó desapercibida Diego Moreno, más conocido como “La Roca”, dejó de trabajar en la institución después de más de una década.

Había llegado en 2014, cuando comenzó el primer y exitoso ciclo de Marcelo Gallardo en el Millonario, y durante todo ese tiempo se desempeñó como el jefe de seguridad del plantel profesional. En ese sentido, se convirtió en una cara habitual y muy conocida por los hinchas, acompañando al equipo en viaje, partido y hasta en los entrenamientos.

El motivo de la salida de Moreno es claro y tiene que ver con una reestructuración interna que viene llevando adelante la dirigencia de Stefano Di Carlo desde el momento de su asunción. Además, también incluyó la desvinculación de Ariel Ojeda y Ezequiel Irrazábal, dos trabajadores que estaban vinculados al día a día de la Banda.

La Roca insultó a los hinchas de River luego de la derrota 1-2 ante Riestra en 2025 La Roca insultó a los hinchas de River tras la derrota con Riestra La Roca insultó a los hinchas de River tras la derrota con Riestra. Video: @SpiderCarp23 El apodo de "La Roca" surgió por el parecido físico con el actor y exluchador Dwayne Johnson, una comparación que rápidamente quedó instalada puertas adentro y también en el mundo River.

Durante su paso por el club también protagonizó algunos episodios que quedaron en la memoria reciente. Uno de ellos ocurrió en 2024, en Mendoza, tras un partido caliente frente a Independiente Rivadavia. Aquella noche, el colombiano Sebastián Villa provocó a los hinchas de River luego del triunfo de la Lepra y se desató un fuerte cruce en el campo de juego.